La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sul GP di Austin

AUSTIN – Parte domani il Gran Premio degli Stati Uniti, terza gara della stagione di MotoGP. Tutti nel paddock da domani, giovedì 20 aprile, per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, dalle 19. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 21, mentre sabato 22 sarà il turno delle qualifiche: alle 19:35 quelle della Moto3, alle 19:10 quelle della MotoGP e alle 20:05 quelle della Moto2. Domenica le gare con la Moto3 in programma alle 18, la Moto2 alle 19:20 e la MotoGP alle 21.

La pista

Il Circuit of The Americas è il primo circuito costruito appositamente per la MotoGP e la Formula 1 negli Stati Uniti. Situato vicino ad Austin, in Texas, è un tracciato lungo 5.513 metri con una capienza di oltre 120 mila spettatori. La costruzione dell’impianto è stata completata nel 2012 e quest’anno sarà la quinta volta che il Cota ospiterà la MotoGP. Tra le caratteristiche principali della pista vi è un’impressionante salita al termine del rettilineo principale seguita da una stretta curva a sinistra. Il circuito è stato disegnato dal famoso architetto tedesco Hermann Tilke. La direzione di guida è antioraria e il tracciato conta un totale di venti curve: nove a destra e undici a sinistra.

I dati

Giro più veloce in gara: Marquez (Honda), 2:02.135 (162,4 km/h) – 2015

Record del circuito: Marquez (Honda), 2:03.575 (160,6 km/h) – 2014

Miglior pole: Marquez (Honda), 2:02.135 (162,4 km/h) – 2015

Velocità massima: Dovizioso (Ducati), 345,2 km/h – 2016

Lunghezza gara: 21 giri (115,8 km)

Curve: 20 (11 a sinistra, 9 a destra)

Inizio gara: 14 ora locale (21 ora italiana)

Così nel 2016

Podio: 1° Marquez (Honda), 2° Lorenzo (Yamaha), 3° Iannone (Ducati)

Pole: Marquez (Honda), 2:03.188 (161,109 km/h)

Giro più veloce: Marquez (Honda), 2:04.682 (159,179 km/h)

Marc Marquez festeggia la vittoria nel GP degli Stati Uniti 2016 (© Michelin)

Il programma

Giovedì 20 aprile

Ore 19: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 21 aprile

Ore 16: prove libere 1 Moto3

Ore 16:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 17:55: prove libere 1 Moto2

Ore 20:10: prove libere 2 Moto3

Ore 21:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 22:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 22 aprile

Ore 16: prove libere 3 Moto3

Ore 16:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 17:55: prove libere 3 Moto2

Ore 19:35: qualifiche Moto3

Ore 20:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 21:10: qualifiche MotoGP

Ore 22:05: qualifiche Moto2

Ore 24:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 23 aprile

Ore 15:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 18: gara Moto3

Ore 19:20: gara Moto2

Ore 21: gara MotoGP