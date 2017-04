Opel Grandland X, il nuovo Suv atletico e avventuroso

ROMA – Carattere sportivo e voglia di avventura si incontrano: linee moderne e dinamiche, fascino offroad e posizione di seduta rialzata con l’eccellente visibilità tipica di un Suv. Ecco il nuovo Opel Grandland X, dotato di numerose tecnologie avanzate e in grado di offrire molto spazio a cinque passeggeri amanti dell’avventura e ai loro bagagli e attrezzature sportive. Queste caratteristiche rendono la nuova Opel in grado di competere in un segmento in forte crescita come quello dei Suv. Nella categoria delle compatte, la quota dei Suv è passata dal 7 per cento nel 2010 a quasi il 20 per cento in Europa. Grandland X è lungo 4,48 metri, ha un aspetto atletico e una carrozzeria fresca e moderna con muscoli tesi e sbalzi ridotti. Con la finitura bicolore a richiesta, questo Suv compatto si distingue per originalità e stile. Opel Grandland X debutterà in anteprima mondiale al Salone Internazionale di Francoforte di quest’anno (dal 14 al 24 settembre 2017). Perfettamente equipaggiato e ottimamente posizionato, il nuovo Grandland X giungerà sul mercato in autunno e sarà il terzo membro della famiglia Opel X. Andrà ad aggiungersi a Opel Crossland X e a un modello di grandissimo successo come Opel Mokka X, entrambi più corti di circa 20 centimetri. Grandland X va inoltre a rafforzare la ricca gamma Opel in un segmento molto popolare come quello delle compatte, accanto ad Astra e Zafira. I modernissimi sistemi di assistenza alla guida e le dotazioni di comfort di Grandland X sono di prima classe: Cruise Control attivo con rilevamento pedoni e Frenata automatica di emergenza, Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno Driver Drowsiness Alert, Assistente al parcheggio avanzato e Telecamera con visione a 360° sono solo alcuni esempi. I sedili ergonomici certificati dall’associazione di esperti di postura AGR, il volante riscaldato, i sedili riscaldati anteriori e posteriori e il portellone che si apre con un semplice movimento del piede assicurano il massimo comfort. In tipico stile Opel, chiunque viaggi su Grandland X può godere della massima connettività grazie all’ultima generazione di sistemi IntelliLink e al servizio di connettività e assistenza personale Opel OnStar, che ora comprende nuovi servizi come la prenotazione di camere d’albergo e la ricerca di un parcheggio. Diventa inoltre possibile ricaricare il proprio smartphone in modalità wireless grazie a un sistema di ricarica induttiva. Opel si conferma ancora una volta leader nelle tecnologie di illuminazione, e Grandland X monta i fari Adaptive Forward Lighting con Led, estremamente potenti. Funzioni come il cornering light per l’illuminazione delle curve, l’assistente abbaglianti e l’autolivellamento assicurano un’illuminazione ottimale della strada, garantendo il massimo piacere di guida anche al buio. Ma Grandland X offre soprattutto una cosa: piacere di guida e sicurezza in qualsiasi momento dell’anno e su qualunque superficie, grazie al Grip Control elettronico a richiesta che, in particolare abbinato agli pneumatici M+S, assicura la massima trazione in qualsiasi situazione. Il guidatore può scegliere tra cinque modalità di guida. Il sistema adatta la distribuzione della coppia alle ruote anteriori, consente lo slittamento delle ruote se necessario e, in abbinamento alla trasmissione automatica, regola i punti di cambiata e la risposta dell’acceleratore. In questo modo la vettura dispone sempre della migliore trazione e mantiene stabilità e maneggevolezza, indipendentemente dal fatto che Grandland X stia viaggiando sulla neve, sul fango, sulla sabbia o sul bagnato.

Design deciso e precisione dei dettagli

Opel Grandland X è lungo 4.477 millimetri, largo 1.844 millimetri e alto 1.636 millimetri: si tratta di un Suv moderno e robusto dall’aspetto sportivo. Sopra la protezione sottoscocca la griglia prominente mostra con tutto l’orgoglio possibile il logo Opel. Le alette cromate si muovono dal marchio verso l’esterno, in direzione dei sottili gruppi ottici con le luci a doppia ala con Led, allargando visivamente l’anteriore e facendo apparire Grandland X solido e robusto. Il cofano è dotato della tipica piega Opel, espressione della filosofia stilistica Opel «l’arte scultorea incontra la precisione tedesca». La fiancata si caratterizza per l’affascinante combinazione di aggressività da Suv e linee eleganti. I passaruota muscolari e scolpiti e i rivestimenti protettivi sulla parte inferiore della carrozzeria rendono Grandland X un vero veicolo dal fascino offroad. Le linee nette e la raffinata lama sulla parte inferiore delle portiere identificano invece Grandland X come membro della famiglia Opel. La finitura bicolore a richiesta con il tetto color nero aggiunge un’ulteriore possibilità di personalizzazione. Il tetto si fonde in modo fluido con il resto della carrozzeria, come sottolinea il montante posteriore interrotto, che crea un legame dinamico con il posteriore. Il retro di Grandland X mostra fin nei minimi particolari il significato di design da Suv: la larghezza, le protezioni sottoscocca silver con scarichi integrati a destra e sinistra, il rivestimento protettivo e i sottili gruppi ottici posteriori con Led sottolineano il carattere sportivo e muscoloso della vettura. Lo stesso livello di qualità si trova anche nell’abitacolo di Grandland X: plancia e console centrale con schermo touch sono organizzati con grande chiarezza e allineati orizzontalmente rispetto al guidatore. Sulla console centrale sono presenti tre file di comandi che consentono di accedere rapidamente e in maniera intuitiva al sistema di infotainment, al climatizzatore e alle funzioni del telaio. Le superfici si distinguono per caratteristiche tattili di classe superiore, che assicurano a guidatore e passeggeri una sensazione di benessere e comfort ovunque si siedano. Grazie alla tipica seduta rialzata dei Suv è possibile entrare e uscire dalla vettura con maggiore facilità e godere di un’ottima visibilità. Il lungo passo di 2.675 millimetri consente a questo Suv compatto di accogliere fino a cinque passeggeri. Nel generoso bagagliaio, con un volume che va da 514 a 1.652 litri, è possibile trasportare senza problemi bagagli e attrezzature sportive. Grazie a tutte queste caratteristiche, Opel Grandland X è in grado di competere anche con le station wagon più spaziose nella categoria delle compatte.