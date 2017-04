Mercedes Classe S, la regina delle berline si rinnova

ROMA – Con la nuova Classe S debuttano diverse nuove motorizzazioni: un sei cilindri in linea in versione diesel e benzina e il nuovo V8 biturbo a benzina. Inoltre, è previsto un modello ibrido plug-in con autonomia elettrica di circa 50 chilometri. Il lancio della nuova Classe S segna anche l’esordio, a livello mondiale, di tecnologie innovative come il motorino d’avviamento/alternatore integrato a 48 volt e il compressore elettrico supplementare. Il modello di punta di Mercedes-Benz compie un ulteriore, grande passo avanti verso la guida autonoma, portando l’Intelligent Drive ad un livello ancora superiore. Il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic e il sistema di assistenza allo sterzo attivo supportano il guidatore in modo ancora più confortevole, aiutandolo a mantenere la distanza di sicurezza e a sterzare; la velocità viene ora regolata automaticamente nelle curve o prima degli incroci. I fari Multibeam Led e la luce abbagliante Ultra Range rischiarano la notte. Il Road Surface Scan, che riconosce preventivamente le irregolarità del fondo stradale, e la funzione di inclinazione dinamica in curva Curve sono ulteriori equipaggiamenti che distinguono la Classe S dalle altre berline del segmento lusso. Con la gestione comfort dei programmi di massaggio Energizing una novità mondiale entra nella produzione di serie.

Tante novità

Il nuovo equipaggiamento, disponibile a richiesta, collega in rete diversi sistemi comfort all’interno della vettura, come ad esempio la climatizzazione, la luce soffusa, le funzioni di massaggio o di profumazione e, a seconda dello stato d’animo o delle necessità del cliente, consente un’impostazione speciale dei sistemi finalizzati al wellness. In questo modo si incrementano il benessere e il rendimento durante la guida. «Lo sviluppo della nuova Classe S è stato estremamente ampio. Con una vasta gamma di caratteristiche e funzioni nuove, la Classe S resta all’avanguardia a livello tecnologico», ha dichiarato Ola Källenius, membro del consiglio direttivo di Daimler, responsabile del settore ricerca del gruppo e del settore sviluppo di Mercedes-Benz Cars. L’ammiraglia della Stella si è distinta nel 2016 come la berlina di lusso più venduta a livello mondiale. Disponibili sei diverse versioni di carrozzeria, dal 2013 sono state vendute ben oltre 300 mila berline.