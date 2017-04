La prima di Giovinazzi sulla nuova Ferrari: «Un sogno diventato realtà»

AL SAKHIR – «Me li sono goduti tutti questi giri». A ognuno dei 93 passaggi davanti al box della Scuderia Ferrari, Antonio Giovinazzi deve avere sorriso sotto il casco. Perché sì, la Rossa l’aveva già provata a Fiorano, e conosceva già le Formula 1 generazione 2017. Però la Ferrari del primo test era la SF15-T, onorabilissima ma vecchia di due anni. E quella delle prove invernali e dei primi due Gran Premi era una Sauber. Con tutto il rispetto, la prima giornata vera di un pilota italiano su una Ferrari è questo martedì in Bahrein. Una giornata iniziata con colazione e massaggio, proseguita con ben nove ore di test e tuttora in corso con i briefing tecnici. Antonio ha dimostrato maturità e professionalità sia alla guida (il suo tempo migliore, il secondo assoluto in classifica, è stato di 1:31.984 con gomme supersoft, ma ha usato di più le medie) sia davanti agli ingegneri. «Guidare la macchina che ha vinto l’ultima gara ed è in testa al Mondiale, lavorare con gli ingegneri e i meccanici della Scuderia Ferrari, non è soltanto una grandissima emozione: è il sogno che avevo fin da piccolo, quando correvo con i kart, e che adesso diventa realtà», ha commentato entusiasta il 23enne di Martina Franca al termine della giornata. La realtà dei test, invece, ha visto Sebastian Vettel impegnato fino a tarda sera per recuperare il tempo perduto in giornata nel suo test con l’altra SF70H, dedicato al collaudo delle nuove gomme Pirelli.

Il casco di Giovinazzi visto dallo specchietto retrovisore della Rossa (© Pirelli)