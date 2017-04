Mick Schumacher impara in fretta: alla seconda gara è migliore dei debuttanti

SILVERSTONE – Nuovo podio tra i rookie per Mick Schumacher, che è riuscito a prevalere nella classifica riservata ai debuttanti. Il pilota tedesco è partito bene e ha gestito al meglio la corsa conquistando la sesta piazza assoluta. «Sono piuttosto soddisfatto anche della gara di oggi – commenta il figlio della leggenda della F1 Michael – Poco dopo la partenza sono riuscito a guadagnare tre posizioni passando al sesto posto. Ora la concentrazione si sposta sulla prossima gara, che concluderà il mio primo weekend in Formula 3».

Schumi Jr in azione con la monoposto del team Prema in gara-2 (© F3)

Ilott secondo assoluto

Non è stato questo, però, l'unico piazzamento a podio per il team Prema a Silverstone, nella seconda corsa del weekend d’apertura del campionato europeo di Formula 3. Al via nuovamente in condizioni d’asfalto difficili a causa della pioggia caduta nel corso della notte, la gara ha premiato la precisione di guida e la solidità dei piloti. Partito dalla pole position, Callum Ilott ha incontrato difficoltà a mandare in temperatura le gomme nelle prime fasi. Il pilota britannico non ha però commesso errori e, pur cercando di recuperare la leadership, si è concentrato sui punti terminando secondo. «Quello di oggi è stato un secondo posto prezioso – spiega il britannico del team vicentino – La mia partenza è stata migliore rispetto a quella dei piloti sul lato interno, ma Joel è riuscito a mandare in temperatura al meglio le sue gomme nel giro di formazione, e le prime fasi sono state difficili. Ho perso molto terreno al via, recuperando poi nei giri successivi. Alla fine, le gomme erano andate e non è stato facile gestire la situazione e sono soddisfatto del risultato».