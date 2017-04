Apre al pubblico Ferrari Land, il parco giochi dedicato alla Rossa

TARRAGONA – Dopo l’inaugurazione ufficiale, durante la quale il vicepresidente Piero Ferrari ha premuto il pulsante d’avviamento per dichiarare simbolicamente l’apertura, il Ferrari Land ha aperto i suoi battenti anche al pubblico. Si tratta del primo parco tematico dedicato al Cavallino rampante in Europa, il secondo al mondo dopo il Ferrari World di Abu Dhabi, e occupa un’area di 70 mila metri quadri all’interno del resort PortAventura World, a circa un’ora di distanza da Barcellona. Ferrari Land è dedicato naturalmente ai fan e ai tifosi, ma è soprattutto un luogo dove le famiglie possono divertirsi e, allo stesso tempo, andare alla scoperta della storia del marchio.

Le montagne russe (© Ferrari)

Le attrazioni

Sono 11 le attrazioni disponibili. La più spettacolare è sicuramente Red Force, l’acceleratore verticale più alto e veloce d’Europa, con i suoi 112 metri di altezza e i 180 km/h raggiunti in appena cinque secondi: un’esperienza indimenticabile per gli amanti del brivido. Tra le esperienze più innovative, ci sono Racing Legends e Flying Dreams, che permettono di volare (letteralmente) nella storia delle F1 e delle Gt. Ferrari Gallery è un viaggio interattivo nella storia del marchio. C’è la possibilità di cimentarsi in un pit stop o di provare la stessa emozione della guida di una Gt con Maranello Gran Race e non mancano i simulatori per adulti e bambini. Infine, chi vuole provare altri brividi può scegliere le Thrill Towers, due torri a forma di pistone che fanno provare l’emozione della caduta libera.