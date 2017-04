Vinales contro Marquez: il duello comincia già dal warm up

TERMAS DE RIO HONDO – Maverick Vinales contro Marc Marquez: è questo il duello più atteso nel Gran Premio d'Argentina di oggi. Il primo favorito dal suo passo gara emerso nelle prove libere, ma costretto a scattare dalla sesta piazza in griglia di partenza; il secondo che si accomoderà in pole position. Che siano loro due i piloti da battere a Termas de Rio Hondo lo ha confermato anche il warm up della domenica mattina, su una pista tornata asciutta dopo la pioggia di ieri: il portacolori della Yamaha ha fatto segnare il miglior tempo in 1:39.620, il suo rivale della Honda il secondo a poco più di un decimo. Alle loro spalle, si confermano gli outsider: Cal Crutchlow terzo come già in qualifica, poi Alvaro Bautista con la migliore delle Ducati satellite, Scott Redding, l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Suzuki del nostro Andrea Iannone, il più veloce degli italiani. Danilo Petrucci si è classificato decimo; Valentino Rossi, che aveva piazzato la zampata a metà sessione portandosi davanti a tutti, è scivolato fino alla dodicesima posizione, a sette decimi dal suo compagno di squadra. Ancora crisi nera per le due Ducati ufficiali: quindicesimo Jorge Lorenzo a nove decimi, addirittura sedicesimo Andrea Dovizioso. Due gli incidenti nel corso della sessione: protagonisti Jack Miller alla curva 5 e Karel Abraham, la sorpresa del sabato con il suo secondo posto, alla curva 2. Il via della gara è in programma oggi alle 21 ora italiana.