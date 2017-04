In Cina vince Lewis Hamilton. Un grande Sebastian Vettel secondo in rimonta

SHANGHAI – Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Cina (54esima vittoria in carriera) corso questa mattina sul circuito di Shanghai. Il pilota della Mercedes torna dunque leader del Mondiale alla pari con Sebastian Vettel, giunto secondo alle spalle dell'inglese. Battaglia tra le due Red Bull per il terzo posto andato a Verstappen, partito dalla sedicesima piazzola sulla griglia di partenza per chiudere sul podio; quarto il suo compagno di squadra, l'australiano Daniel Ricciardo. Quinto posto per Kimi Raikkonen che ha preceduto l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. È finita al quarto giro, invece, la gara dell'italiano Antonio Giovinazzi, che si è schiantato contro le barriere, come ieri in qualifica, all'ultima curva.

La rimonta della Ferrari

Grande gara da parte di Sebastian Vettel che anticipa la sosta (torna in pista sesto) e azzarda la gomma slick: gli altri big, i primissimi, tra cui un super Verstappen, sfruttano la safety car (uscita proprio per l'incidente di Giovinazzi) per cambiare gli pneumatici. E il ferrarista si ritrova così indietro, anzitutto a Raikkonen, poi anche alle Red Bull. Poi rompe gli indugi, attacca il suo compagno di squadra, e dà battaglia a Verstappen e Ricciardo. Gli ultimi 20 giri sono un confronto a distanza, con Vettel che spinge al massimo per ridurre il gap da Hamilton, che mantiene controllo. Ci riesce, ma la differenza tra le due monoposto è minima. Sotto la bandiera a scacchi festeggia l'inglese, davanti a Vettel, Verstappen, Ricciardo, Raikkonen: il finlandese ha recuperato sulle Red Bull, ma senza trovare il podio.

(Fonte: Askanews)