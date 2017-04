Disastro Ducati, questo Lorenzo non è da Mondiale: «Mesi di test buttati»

TERMAS DE RIO HONDO – Va bene, non è certo colpa della Ducati se oggi ha piovuto. E Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo non sono stati gli unici big a ritrovarsi, per questo motivo, a dover passare dalla tagliola della fase eliminatoria. Ma, mentre Valentino Rossi e Dani Pedrosa, seppur con fatica, sono riusciti a superarla, per i due ducatisti le qualifiche sono invece finite lì: tredicesimo Desmodovi, addirittura sedicesimo Por Fuera. «Il motivo? Nel mio secondo tentativo mi sono ritrovato una gomma troppo morbida che, man mano che la pista si asciugava, si muoveva troppo – racconta il pilota forlivese – Sono molto deluso, perché su questa pista partire dalle prime due file è molto importante, visto che sorpassare non è facile e noi non andiamo particolarmente forte. Spero di poter migliorare un po' la nostra velocità nel warm up sull'asciutto, perché la terza o quarta posizione non è poi così lontana».

La svolta di Lorenzo

Il suo compagno di squadra, con questa sesta fila, continua la striscia negativa da quando è salito sulla Desmosedici, iniziata con l'undicesimo posto nel GP del Qatar. Eppure un barlume di luce in fondo al tunnel il campione maiorchino lo vede: forse ha capito qual era il problema. «Quando ho guidato per la prima volta questa moto, l'anno scorso a Valencia, l'ho trovata molto alta rispetto alla Yamaha, volevo il sellino un po' più basso – racconta – E questo, con il senno di poi, è stato un errore: ci ha fatto prendere la strada sbagliata e buttar via molti mesi di test. Ma oggi abbiamo fatto una modifica alla posizione di guida che, insieme ad altre che faremo in futuro, riporterà il peso sull'anteriore e dovrebbe migliorare il mio feeling, permettermi di stare più vicino agli avversari». Cambierà qualcosa già dalla gara di domani? «Di sicuro questo weekend sono riuscito a fare più giri di fila, facendo meno sforzi fisici e con molta più confidenza. Continuando con questa ergonomia della moto mi stancherò di meno e il passo sarà più costante. Mi aspetto di essere più veloce sul finale di gara rispetto al Qatar».

Danilo Petrucci ai box della Pramac (© Michelin)

Petrucci migliore degli italiani

L'ottimismo di Jorge, però, non cambia la dura realtà. Che vede oggi le due Rosse ufficiali battute da quelle satellite: dalla moto vecchia di due anni di Karel Abraham, secondo, e anche da quella di Danilo Petrucci, che con lo stesso modello di Dovizioso e Lorenzo ha centrato la quarta piazza. «Sono contento di questo risultato anche se mi sarebbe piaciuto conquistare la prima fila – commenta il ternano del team Pramac – Sapevo che era un obiettivo alla portata, con condizioni della pista difficili ma che mi consentono comunque di esprimermi bene. La gara? Questo circuito mi piace molto, mi sento a mio agio. Sarà importante fare una buona partenza. Ci sono i presupposti per fare bene e se devo essere onesto, il mio obiettivo è quello di finire tra i primi 8».