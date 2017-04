Marc Marquez, pole bagnata. Valentino Rossi vicinissimo a Vinales

TERMAS DE RIO HONDO – Arriva la pioggia a rimescolare tutte le carte nelle qualifiche del Gran Premio d'Argentina. In pole position, così, spunta un Marc Marquez che ha rischiato il tutto per tutto ed è stato ripagato con il miglior tempo. Ma ancor più sorprendenti sono i nomi dei piloti che si accomoderanno al suo fianco in prima fila: Karel Abraham, con una vecchia Ducati satellite, e Cal Crutchlow con l'altra Honda clienti. In seconda fila spicca il nostro Danilo Petrucci, quarto, davanti a Dani Pedrosa, promosso dalle pre-qualifiche, e a Maverick Vinales, solamente sesto: il leader di campionato ha infatti deciso di non rischiare, consapevole che domani non dovrebbe più piovere e che quindi il ruolo di favorito, sul passo gara, tornerà ad averlo lui. Evita il disastro anche Valentino Rossi, riuscito ad entrare in extremis nella fase finale e a girare con un tempo molto vicino a quello del suo compagno di squadra in Yamaha, che gli vale la settima piazza, subito davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro. Le zampate finali di Pedrosa e Rossi nell'eliminatoria hanno invece costretto le due Ducati ufficiali a scattare dalle ultime file della griglia. Andrea Dovizioso partirà dalla tredicesima piazza, Jorge Lorenzo addirittura dalla sedicesima. Domani è in programma il warm up alle 15:40 italiane, il via della gara alle 21.