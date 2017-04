La Ktm rende omaggio a Michael Schumacher in pista a Misano

MISANO ADRIATICO – Ktm in pista al Misano World Circuit nel nome di Michael Schumacher. Fino a domenica il circuito intitolato a Marco Simoncelli ospita il Ktm Track'n'test, tutto dedicato alla comunità arancione della casa di Mattighofen con la possibilità di provare i nuovi modelli. Il test si svolge nei più importanti circuiti europei e per l’Italia è proprio Misano la sede prescelta per consentire agli appassionati di provare in pista la loro moto, ma anche di noleggiarne una e quindi conoscerne le qualità. «Siamo onorati dalla scelta di Ktm di svolgere da noi la tappa italiana del Track'n'test – commenta Andrea Albani, direttore generale della pista romagnola – che rinsalda l’ottimo rapporto con la casa austriaca. In questa occasione non posso dimenticare che proprio dieci anni fa ospitammo il debutto su due ruote in gara di Michael Schumacher, proprio nel monomarca Ktm. Oggi, dieci anni dopo quel giorno entusiasmante, un pensiero vorrei volasse fino a lui da parte di tutti gli appassionati del motorsport».