Lewis Hamilton ancora in pole, ma la Ferrari di Vettel è a un soffio

SHANGHAI – Lewis Hamilton conquista la sua sesta pole position consecutiva, nonché la sesta nella sua carriera nel Gran Premio di Cina (e la numero 63 in Formula 1). Ma, stavolta, per riuscirci il campione della Mercedes è davvero costretto a dare fondo a tutte le sue risorse. La Ferrari, infatti, che già lo aveva battuto in gara in Australia, qui a Shanghai ha dimostrato di essersi avvicinata molto anche sul giro secco. E infatti, dopo aver siglato una doppietta nelle prove libere di questa mattina, che fa ben sperare per il passo nel Gran Premio di domani, Sebastian Vettel strappa proprio negli ultimi secondi della sessione di qualifica la prima fila, a meno di due decimi dal suo rivale anglo-caraibico. La seconda linea della griglia di partenza sarà tutta appannaggio dei rispettivi compagni di squadra: Valtteri Bottas terzo e Kimi Raikkonen quarto, lamentando troppo sottosterzo. La Red Bull centra la quinta piazza con Daniel Ricciardo, mentre la sesta va alla Williams di Felipe Massa. L'altra Lattina di Max Verstappen, invece, è uscita di scena già dalla prima eliminatoria, per colpa di un problema al motore. Brutta sessione anche per il nostro Antonio Giovinazzi, che quando si trovava già a rischio eliminazione ha spinto troppo e ha schiantato la sua Sauber all'ultima curva del circuito. Domani il via della gara alle 8 ora italiana.