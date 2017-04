Pioggia e smog frenano la Ferrari in Cina: Vettel riesce a fare solo tre giri

SHANGHAI – Max Verstappen su Red Bull è il più veloce al termine delle prove libere del venerdì, grazie al tempo registrato durante la prima sessione con gomme intermedie e in condizioni fredde e umide. Fino ad ora nessuna sessione si è tenuta sull’asciutto. La nebbia ha anzi pesantemente condizionato la giornata: poiché l’elicottero medico non era in grado di volare, il turno mattutino è stato accorciato e quello pomeridiano addirittura annullato. Ciononostante, il miglior tempo stabilito da Verstappen con pneumatici intermedi in specifica 2017 è di sette secondi più veloce del tempo registrato a parità di mescola e in condizioni simili nelle terze prove libere dello scorso anno in Cina.

Ma resta la fiducia

Tre giri nella prima sessione e nessuno nella seconda. La pioggia e la nebbia (ma sarebbe meglio chiamarla col suo nome: smog) hanno di fatto cancellato il venerdì di prove anche per la Ferrari. Al mattino Sebastian Vettel è uscito due volte dai box, con gomme da bagnato e intermedie, solo per saggiare le condizioni del tracciato. Kimi Raikkonen ha fatto un solo giro, con le extreme wet. Non valeva la pena continuare. Al pomeriggio, tutti sono rimasti ai box, in costante contatto con l’aeroporto cittadino di Shanghai, la cui inagibilità ha causato continui rinvii mentre il tempo scorreva verso la fine programmata della sessione, che è rimasta fissata alle 15:30. La delusione di Vettel è soprattutto per il pubblico: «Peccato per oggi, soprattutto per le persone che sono venute qui a guardare, ma cosa possiamo farci? In questi giorni ci sono stati tanti tifosi e tanti messaggi di persone che hanno espresso la loro gioia per il risultato in Australia. Vediamo cosa potremo fare domani». La giornata di prove persa costringerà sostanzialmente la Scuderia a tirare a indovinare nella messa a punto per le qualifiche e la gara, ma il campione tedesco confida comunque nel lavoro di preparazione svolto dai suoi tecnici al computer: «Speriamo di avere azzeccato il giusto assetto da subito, altrimenti sarà difficile, perché abbiamo perso la possibilità di modificarlo durante la notte e di adattarci. Ma la situazione è la stessa per tutti, dunque, detto fra parentesi, siamo fiduciosi di riuscirci. E domani è previsto un tempo migliore». Anche il commento di Kimi è forzatamente succinto: «Oggi non abbiamo imparato nulla: dopo il giro di installazione volevamo tornare in pista ma la sessione è stata interrotta. È un peccato, ma è lo stesso per tutti: non possiamo cambiare il tempo e, a volte le cose vanno così. Non è stata una giornata ideale, ma anche se avessimo girato oggi sarebbe stato sul bagnato e domani non pioverà. Aspettiamo quindi di vedere che tempo farà domani e come andranno le cose».