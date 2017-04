Dopo il gran debutto in Qatar, la Aprilia vuole tornare a volare in Argentina

TERMAS DE RIO HONDO – L'esordio della RS-GP 2017 è stato di quelli da ricordare, ma per Aprilia è già tempo di pensare a una nuova sfida. La seconda gara stagionale per la MotoGP, che si disputerà sul circuito argentino di Termas de Rìo Hondo, è un nuovo banco prova per testare i grandi progressi messi in mostra dalla moto italiana. «Arriviamo in Argentina con buoni propositi, siamo in un buon momento sia tecnico che emotivo dopo i risultati del Qatar – spiega il team manager Fausto Gresini – Aprilia ha fatto un gran lavoro, disponiamo di un pacchetto tecnico che ha mostrato un passo avanti evidente. Manteniamo i piedi per terra ma abbiamo anche la consapevolezza del nostro potenziale, vogliamo confermarci su una pista diversa confermare quanto di buono visto nella prima gara. Teoricamente la pista di Termas potrebbe essere più adatta al nostro progetto rispetto al Qatar ma, come sempre, potremo verificarlo solo quando inizieremo a girare».

Nuovi obiettivi

La nuova RS-GP ha affermato in Qatar la sua competitività in gara, gestendo al meglio la trazione e la performance e consentendo ad Aleix Espargaró di finire a ridosso dei primi, conquistando il sesto posto dopo una grande rimonta. La prestazione sul giro secco, ovvero in qualifica, è la situazione sulla quale ora piloti e tecnici cercano un ulteriore miglioramento. Nella prima gara Aleix è stato protagonista una progressione esaltante ma una buona posizione sulla griglia di partenza incrementa le possibilità di puntare a risultati importanti. «Nella prima gara abbiamo avuto importanti conferme sul lavoro di sviluppo svolto in preparazione della stagione – commenta il responsabile corse della casa di Noale, Romano Albesiano – La RS-GP ha ribadito di essere una moto equilibrata, sarà interessante metterla alla prova su un circuito molto diverso da quello del Qatar. Le caratteristiche della pista di Termas sembrano adattarsi bene sia al carattere della nostra moto sia alla guida di Aleix. Sam invece dopo aver rotto il ghiaccio deve continuare il suo percorso di crescita. La prima giornata di prove sarà interlocutoria, dedicata soprattutto a capire le condizioni della pista, continueremo a lavorare in ottica gara ma con un occhio di riguardo alla prestazione in qualifica. Cercheremo di migliorare in quella situazione, sfruttando meglio la gomma nuova per puntare a una buona posizione già in griglia di partenza».

Piloti carichi

Per entrambi i piloti dell'Aprilia la gara argentina rappresenta quindi un esame importante. Se per Aleix l'obiettivo è confermarsi sulla strada tracciata a Losail, Sam Lowes, debuttante nella categoria, si aspetta un weekend positivo dopo un esordio non facile. «Dopo la buona gara in Qatar, non vedo l'ora di tornare in pista in Argentina – dichiara lo spagnolo – È un circuito che mi piace davvero molto e che ha sempre assecondato il mio stile di guida. Spero di poter raggiungere un assetto ottimale in condizione gara, ma allo stesso tempo mi piacerebbe lottare per una buona posizione anche nelle qualifiche». Gli fa eco il suo compagno di squadra inglese: «Sono contento di tornare subito in pista specialmente in Argentina, un circuito che mi piace e nel quale lo scorso anno sono salito sul podio. Il Qatar non è stato l'esordio che volevamo, le condizioni particolari non hanno di certo facilitato il mio debutto. Il prossimo weekend voglio iniziare come si deve, come team dobbiamo prendere a riferimento i buoni risultati di Aleix e continuare a migliorarci».