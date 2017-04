La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sul GP d'Argentina

TERMAS DE RIO HONDO – Parte la lunga striscia di appuntamenti del Gran Premio d’Argentina, seconda gara della nuova stagione di MotoGP. Tutti nel paddock da oggi, giovedì 6 aprile, per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, in diretta dalle 17. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 7, mentre sabato 8 sarà il turno delle qualifiche: alle 17:35 quelle della Moto3, alle 19:10 quelle della MotoGP e alle 20:05 quelle della Moto2. Domenica le gare con la Moto3 in programma alle 18, la Moto2 alle 19:20 e la MotoGP alle 21.

La pista

Il circuito si trova a sei chilometri dalla cittadina termale, dalla quale prende il nome, nella parte settentrionale dell’Argentina. È stato inaugurato ufficialmente a maggio 2008 con una gara del campionato per vetture turismo. Nel 2012 è iniziato il rinnovamento della pista, e Termas de Río Hondo è diventato uno dei circuiti più moderni, sicuri e spettacolari dell’America Latina. La sua lunghezza è di 4.806 metri, con 14 curve, cinque a sinistra e nove a destra, e il rettilineo principale misura poco più di un chilometro.

I dati

Giro più veloce in gara: Marquez (Honda), 1:37.683 (177,1 km/h) – 2014

Record del circuito: Rossi (Yamaha), 1:39.019 (174,7 km/h) – 2015

Miglior pole: Marquez (Honda), 1:37.683 (177,1 km/h) – 2014

Velocità massima: Bradl (Honda), 334,1 km/h – 2014

Lunghezza gara: 25 giri (120,2 km)

Curve: 14 (5 a sinistra, 9 a destra)

Inizio gara: 16 ora locale (21 ora italiana)

Gli orari

Giovedì 6 aprile

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 7 aprile

Ore 14: prove libere 1 Moto3

Ore 14:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 15:55: prove libere 1 Moto2

Ore 18:10: prove libere 2 Moto3

Ore 19:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 20:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 8 aprile

Ore 14: prove libere 3 Moto3

Ore 14:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 15:55: prove libere 3 Moto2

Ore 17:35: qualifiche Moto3

Ore 18:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 19:10: qualifiche MotoGP

Ore 20:05: qualifiche Moto2

Ore 22:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 9 aprile

Ore 14:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 18: gara Moto3

Ore 19:20: gara Moto2

Ore 21: gara MotoGP