Due vittorie Ferrari nel weekend Blancpain di Misano

MISANO ADRIATICO – Ha preso il via a Misano con due vittorie per i team clienti Ferrari la stagione 2017 del campionato Blancpain Sprint Cup. Le due corse al World Circuit Marco Simoncelli sono state spettacolari e ricche di emozioni. La gara del sabato è stata interrotta dopo mezzo giro per l’incidente innescato da un’Audi e una Lamborghini che ha visto protagonisti incolpevoli anche i piloti della vettura del team Spirit of Race numero 55, affidata a Phil Quaife e Lorenzo Casé. Dopo l’interruzione la gara è ripresa e la vittoria nella classe Pro-Am è andata al campione in carica Michael Broniszewski sulla 488 GT3 del team Kessel Racing condivisa con Giacomo Piccini. I due hanno preceduto in una splendida doppietta i compagni di squadra Piti Bhirombhakdi e Carlo Van Dam mentre la gara assoluta è andata a Maximilian Buhk e Franck Perera sulla Mercedes del team http Motorsport.

La gara principale

Successo Ferrari nella classe Pro-Am anche nella Main Race dove ancora una volta non è mancato lo spettacolo. Nella prima fase della sua gara Broniszewski è stato ritenuto colpevole di un contatto con un avversario e questo lo ha costretto ad osservare una penalizzazione. A raccogliere il primo posto è stata comunque una Ferrari, la numero 333 del team Rinaldi Racing che con Daniel Keilwitz e Alexander Mattschull ha raccolto una meritatissima vittoria. Secondo posto nuovamente per Piti Bhirombhakdi e Carlo Van Dam (Kessel Racing TP12) che, sebbene debuttanti, sono a questo punto al comando del campionato. Il campionato Blancpain GT prosegue fra tre settimane con la prima gara della Endurance Cup in programma a Monza; la Sprint Cup torna il 6-7 maggio a Brands Hatch.