Tutto il merchandising di Valentino Rossi ora è su un nuovo sito

TAVULLIA – Non lo si può chiamare un rinnovo e nemmeno un restyling. Nato nel 2009, ora il nuovo sito e-commerce della VR46 Racing Apparel, www.vr46.it, rompe con il passato e porta online una grande novità, il #VR46Tribe. Basterà postare su Instagram una foto con il prodotto indossato, aggiungere alla descrizione l’hashtag #VR46tribe. Verranno scelte e pubblicare le migliori storie che costruiranno il wall dove ogni fan potrà esser parte di VR46. La navigazione è stata totalmente rivista. Dalla home page del sito ora si può accedere ai tre grandi mondi della VR46: quello racing, legato alle gare (linee fan, Yamaha 46, Monster 46, Sky Racing Team VR46, GoPro); quello VR46 Riders Academy, (con le linee dei piloti, Antonelli, Baldassarri, Marini, Morbidelli e linea SkyVr46, Migno, Bulega, Pecco, e Manzi); quello lifestyle, che porta l’animo di VR46 anche fuori dal circuito. «Siamo orgogliosi del lavoro fatto – dice Alberto Tebaldi, amministratore delegato di VR46 Racing Apparel – grazie alla collaborazione di Diana Corp il nuovo sito non è solo un e-commerce, ma dà l’opportunità ad ogni utente di vivere un’esperienza emozionante e condividere la sua passione, la navigazione sarà coinvolgente. Siamo inoltre molto soddisfatti delle nuove collezioni e sono sicuro che tutti i nostri utenti apprezzeranno la qualità del prodotto e del nostro impegno alla sostenibilità». VR46 Racing Apparel si ispira e nasce dall'idea di Valentino Rossi di costruire un marchio nuovo basato sulla professionalità, la passione e la cura dei dettagli. Questo, unito all'esperienza del proprio personale, ha creato una sinergia che permette a VR46 Racing Apparel di offrire un’opportunità unica nel fornire ai clienti una vasta gamma di abbigliamento, merchandising e accessori. Con sede a Tavullia, VR46 Racing Apparel ha circa 35 dipendenti e collabora con grandi nomi su scala internazionale, in ambito MotoGP e calcistico.