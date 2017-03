I giovani talenti italiani tutti in pista sotto gli occhi di Valentino Rossi

MISANO – Una giornata particolare quella andata in scena ieri al Misano World Circuit, che ha visto presenti un gruppo di piloti supportati dalla Fmi e al via dell’Elf Civ 2017, accanto agli alfieri della Vr46 Riders Academy, alcuni di rientro dalla prima prova mondiale in Qatar. Tutti in pista per un’intesa mattinata di allenamento, il primo di una serie di appuntamenti che vedrà nel 2017 i piloti Fmi e Vr46 girare insieme in giornate di prova, esperienza che prosegue per il terzo anno di fila. A testimonianza della collaborazione tra le due realtà, non sono mancati il presidente Fmi Giovanni Copioli, il responsabile della Vr46 Riders Academy Alessio Salucci e lo stesso Valentino Rossi. Tra le curve del tracciato misanese erano presenti gli alfieri del team 3570 Mta, Kevin Sabatucci, Gianluca Sconza ed Eodardo Sintoni, seguiti dal direttore sportivo Alessandro Tonucci, insieme a Leonardo Taccini (Miralux Pos Corse), Marco Carusi e Nicola Bernabè (GP Project Mcs 1921), Nicola Carraro e Alex Fabbri, (Team Minimoto Portomaggiore). In aggiunta a questi nomi legati alla Fmi, non sono mancati Fausto Gresini e i piloti Anthony Groppi, Tommaso Marcon e Luca Gresini.

Gli allievi di Vale

Oltre al gruppo di piloti targato Fmi c’erano anche i giovani della Vr46 Riders Academy, a cominciare dai piloti impegnati nel Mondiale Moto3 (Niccolò Antonelli, Marco Bezzecchi, Nicolò Bulega e Andrea Migno) per proseguire con i ragazzi della Moto2 (Francesco Bagnaia, Lorenzo Baldassarri, Stefano Manzi, Luca Marini e Franco Morbidelli) senza dimenticare i giovanissimi dello Junior team della Vr46 Riders Academy (Dennis Foggia, Celestino Vietti Ramus). Insieme a loro anche i piloti del team Rmu Vr46 impegnati nell’Elf Civ, il tutto con il direttore della pista Andrea Albani, che ha commentato. «Per noi è un grande orgoglio ospitare queste attività collegate alla Fmi e alla Vr46, momenti nei quali crediamo anche perché riteniamo che il nostro patrimonio più grande siano i piloti».

Federazione e accademia

Giovanni Copioli, presidente Fmi, commenta: «Quella tra Fmi e Vr46 è una collaborazione fondamentale che può darci lo stimolo per fare ancora meglio. È importante avere in pista i nostri insieme alla Academy in un progetto che ci vede collaborare per far crescere il motociclismo italiano e i piloti della Vr46 che sono impegnati nel Mondiale, tra i quali Morbidelli, che può essere considerato il train d’union, un pilota che ha vinto con il Team Italia e che ha recentemente conquistato il suo primo trionfo mondiale. Una soddisfazione per lui e anche per noi». Alessio Salucci, responsabile Vr46 Riders Academy, aggiunge: «È il terzo anno che facciamo queste giornate in pista con i piloti della Vr46 Riders Academy. Penso che questo tipo di allenamento sia molto importante ed è bello vedere quanto impegno ci mettono i nostri ragazzi durante queste attività. In questo momento fanno parte dell’Academy 12 piloti e siamo molto contenti di ognuno di loro. Dobbiamo essere bravi nel cercare giovani talenti e poi aiutarli nel diventare piloti professionisti. Ci stiamo togliendo tante soddisfazioni con questi ragazzi, grazie anche al circuito di Misano, alla Fmi e alla Rmu con la quale abbiamo una bella collaborazione nel Civ. Per non parlare dell’impegno con il nostro Junior team nel Cev, fino ad arrivare ai due team nel Mondiale Moto3 e Moto2. Questa era solo il primo allenamento a Misano. La stagione è appena iniziata e siamo tutti molto carichi!»