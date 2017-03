Sette piloti ufficiali Ferrari in gara nella Blancpain Endurance Cup

ROMA – Il via dell’annata 2017 del campionato Blancpain Endurance Cup si avvicina e la stagione si annuncia tra le più competitive in assoluto. Il campionato stila la sua classifica assoluta unendo i risultati delle due sottoclassifiche, denominate Sprint Cup, al via nel weekend a Misano, ed Endurance Cup, la cui partenza è prevista per il 23 aprile a Monza, che assegnano anche le rispettive coppe di disciplina mutuando un gergo tipico dello sci alpino. Tanto la Sprint Cup quanto la Endurance Cup hanno un calendario che si dipana su cinque corse. Indubbiamente più prestigioso il menù della Endurance Cup con gare leggendarie come la 24 Ore di Spa-Francorchamps e le corse di Monza, Silverstone e del Paul Ricard cui si aggiunge il gran finale di Barcellona. I piloti ufficiali Ferrari coinvolti saranno ben sei spalmati in due classi diverse: la Pro Cup, la divisione principale nella quale gareggiano solo professionisti, e la Pro-Am Cup, riservata a equipaggi misti di professionisti e piloti amatoriali qualificati dalla Fia con il grado Silver o Bronze. A queste categorie si aggiunge la Am Cup con equipaggi composti unicamente da piloti Silver o Bronze.

In sette per cinque vetture

Cinque piloti ufficiali del Cavallino rampante saranno impegnati nella classe Pro: si tratta di Giancarlo Fisichella e James Calado, che faranno coppia con Marco Cioci sulla 488 Gt3 del team Kaspersky Motorsport. Nella stessa categoria sarà impegnato Davide Rigon che farà squadra con Miguel Molina, appena entrato nel novero degli ufficiali Ferrari, e Victor Shaytar, vincitore a Le Mans nel 2015, sulla vettura del team Smp Racing. Tra i Pro sarà in gara anche Alessandro Pier Guidi che farà squadra insieme al fresco campione dell’Asian Le Mans Series, Michele Rugolo, e al thailandese Pasin Lathouras. Nella classe Pro-Am Cup saranno impegnati gli altri due piloti ufficiali della Ferrari: Andrea Bertolini, decano delle competizioni endurance, farà coppia con Louis Machiels e Niek Homemrson in una 488 Gt3 di Af Corse andando a riformare il team del 2013, mentre Olivier Beretta, altra leggenda delle competizioni Gt, sarà il compagno di squadra dell’italiano Lorenzo Bontempelli e del giapponese Motoaki Ishikawa. I tre hanno già gareggiato insieme in alcune gare della stagione scorsa.