Il weekend di Aragon della Superbike sarà tutto colorato di rosso Ducati?

ALCANIZ – Dopo aver iniziato la stagione con due round oltreoceano, rispettivamente in Australia e Thailandia, il team Ducati è pronto a tornare in pista in Europa per la terza tappa del campionato mondiale Superbike 2017 ad Aragon (Spagna), circuito che si trova a poche ore da Barcellona e in una favolosa cornice desertica. Il tracciato alle porte di Alcañiz evoca dolci ricordi per la Rossa di Borgo Panigale, che con Chaz Davies vi ha raccolto tre vittorie (con altrettanti giri veloci in gara) ed un secondo posto nelle scorse due stagioni. Il suo incredibile palmares lo rende il favorito d'obbligo, oltre ad offrirgli l'occasione di dare finalmente la svolta positiva alla sua stagione con il primo successo dell'anno: «Sono pronto ad affrontare le prime gare in Europa – sostiene il ducatista gallese – I primi due round sono sempre un po’ atipici. In un certo senso si ripartirà da zero, e la stagione entrerà nel vivo. Ad Aragon sono sempre stato veloce, per un motivo o per l’altro, ma c’è sempre margine per migliorare e fare passi avanti. In Spagna proveremo a definire la nostra base per il prosieguo della stagione e capire meglio il nostro livello. Ad ogni modo, siamo in una posizione migliore rispetto ad un anno fa, in termini di punti. Peccato per la caduta in gara-2 in Thailandia, è stata un po' strana ma siamo anche stati fortunati con le bandiere rosse. Siamo secondi in classifica, ma naturalmente puntiamo a raccogliere risultati migliori».

Melandri spera

Anche Marco Melandri può vantare statistiche favorevoli ad Aragon, tracciato sul quale ha ottenuto due vittorie e tre podi in Superbike, e dunque si candida ad outsider di questa gara dopo essere già salito sul podio in questa stagione: «Sono contento di tornare a correre in Europa, su piste a noi più familiari – ammette Macio – Le prime due gare sono state difficili, ma sicuramente positive. Aragon è una pista dove la squadra ha fatto molto bene negli ultimi anni, quindi è un appuntamento importante per noi. Anche io ho vinto due volte lì, ma nella vecchia configurazione, con il tornantino finale. Nei test invernali abbiamo fatto un buon lavoro, anche se da allora il nostro assetto di base è leggermente cambiato. Mi aspettavo di essere più competitivo con gomme usate in Thailandia invece i nostri avversari diretti avevano qualcosa in più, quindi Aragon rappresenterà una bella prova del nove. Comunque sarà difficile andare in fuga, mi aspetto un arrivo in volata. Fisicamente sto bene e sento di poter dire la mia». Per entrambi i compagni di squadra, che hanno raccolto complessivamente cinque podi nei primi due round, l’obiettivo è quello di mettersi alle spalle il difficile round di Buriram e puntare alla vittoria per rilanciare la scalata alla vetta della classifica iridata. Dopo due round, Davies (70 punti) e Melandri (45 punti) sono rispettivamente secondo e quinto in campionato. Il team Ducati tornerà in pista il 31 marzo a partire dalle 9:45 per la prima sessione di prove libere.