A Lewis Hamilton la prima pole, ma Sebastian Vettel centra la prima fila

MELBOURNE – Va a Lewis Hamilton la prima pole position della stagione 2017 in Formula 1. La Ferrari, più veloce di tutti nell'ultima sessione di prove libere del mattino, riesce comunque a inserirsi in prima fila grazie a Sebastian Vettel, secondo a due decimi dal poleman ma con qualche millesimo di vantaggio su Valtteri Bottas. I due piloti si sono contesi la piazza d'onore fino all'ultimo secondo: le qualifiche sono state infatti interrotte a pochi minuti dalla bandiera a scacchi a causa di un incidente provocato dalla Red Bull di Daniel Ricciardo alla curva 14. Quando i commissari hanno ripulito il tracciato dai detriti e il turno ha potuto riprendere, Bottas si è brevemente portato alle spalle del suo vicino di box, con un giro non perfetto, ma proprio in extremis il ferrarista è riuscito a beffarlo di nuovo. Più staccata l'altra Rossa, quella di Kimi Raikkonen, quarto a più di mezzo secondo di ritardo. La Red Bull si deve dunque accontentare del quinto posto di Max Verstappen, mentre l'idolo di casa Ricciardo, che non è riuscito a far segnare un tempo, scatterà soltanto dalla decima piazzola. Il via della gara domani alle ore 7 italiane.