Che debutto in Moto2 per lo Sky Vr46: Bagnaia subito in testa

DOHA – Si chiude con il primo posto di Francesco Bagnaia nella seconda sessione di prove libere il debutto dello Sky Racing Team VR46 in Moto2. Dopo essere riuscito a ricucire il divario dai primi nel turno del pomeriggio, in serata Pecco conquista il sesto posto nella classifica combinata dei tempi. Competitivo fin dalle prime battute, stupisce tutti e riesce a limare sensibilmente il suo crono tra le due sessioni. Con un tempo sul giro di 2:00.793 è a soli tre decimi di distacco da Luthi, capofila di giornata (2:00.422). «Una giornata molto positiva: ci siamo avvicinati ai primi, soprattutto nella seconda sessione – commenta il torinese – Il feeling con l'avantreno è migliorato e ho risolto anche i problemi di chattering. Siamo riusciti a fare due turni sull'asciutto, ho un buon setting e spero il meteo non faccia brutti scherzi». Al suo fianco in pista, Stefano Manzi, anche lui esordiente e in recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso febbraio. Importanti progressi anche per lui, che registra la seconda velocità di punta e migliora di oltre mezzo secondo rispetto al test della scorsa settimana (2:03.553): «Sono contento, nonostante il ginocchio, sono riuscito a fare un importante step in avanti. C'era davvero molto vento, ma sono rimasto in pista per quasi tutto il turno e questo è positivo. Ogni volta che torno in sella alla moto il feeling migliora e anche il crono». Il bilancio del team principal Pablo Nieto: «Un bellissimo esordio per tutto il team. Sono davvero soddisfatto del lavoro della squadra e dell'impegno che tutti hanno messo in questo nuovo progetto. Pecco sta facendo grandi progressi e se continua in questa direzione sicuramente avremo modo di divertirci in questa stagione. Anche Stefano sta facendo un gran lavoro: il ginocchio non è ancora al 100%, ma stiamo crescendo passo dopo passo».