Maverick Vinales non molla il primo posto: sei decimi di vantaggio su tutti

DOHA – Comincia il primo weekend di gara, ma sembra di stare ancora nei test. Anche nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, come di consueto disputata al giovedì, infatti, a dominare è sempre lo stesso nome: Maverick Vinales. Nella raffica finale di giri veloci, Top Gun ha fermato i cronometri su 1:54.316, quasi sei decimi più veloci di tutti gli avversari. Alle sue spalle, l'altro favorito d'obbligo per il Mondiale, il campione in carica Marc Marquez, che precede di quasi tre decimi il suo compagno di squadra alla Honda Dani Pedrosa. Quarto posto per il debuttante Jonas Folger, sulla Yamaha satellite 2016, davanti alla migliore delle Ducati, quella di Jorge Lorenzo, solo quinto e staccato di 1.2 secondi. Loris Baz sorprende con il sesto posto, alle sue spalle Cal Crutchlow e Johann Zarco. Disastroso il risultato di Valentino Rossi, nono, che dal suo vicino di box becca la bellezza di 1.4 secondi di distacco ed è il peggiore delle Yamaha. Andrea Dovizioso fa ancora peggio, solo undicesimo ma senza aver montato la gomma nuova. Andrea Iannone inizia la sua avventura in Suzuki con il tredicesimo piazzamento. La palma del primo problema tecnico della stagione va a Crutchlow, che ha rotto il motore della sua Honda satellite dopo solo dieci minuti ed è dovuto tornare in pista con la seconda moto, mentre la prima caduta è stata opera del debuttante della Aprilia Sam Lowes.