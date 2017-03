Valentino Rossi si mette alle spalle i problemi: «Sono pronto a fare sul serio»

DOHA – Finalmente si comincia. Dopo un pre-campionato impegnativo, trascorso a cercare di cucirsi addosso il nuovo modello della M1 durante i lunghi test, per ora senza troppo successo, Valentino Rossi non vede l'ora di riprendere a fare sul serio. «Sono molto contento che la stagione stia finalmente per iniziare – sorride il Dottore – L'inverno è stato intenso, complicato, e ora ho davvero bisogno di correre». Le difficoltà incontrate anche nelle ultime prove di due settimane fa qui a Losail non lo spaventano: anzi, il fenomeno di Tavullia si sente pronto a ritornare sotto i riflettori in lotta per la vittoria e per quel benedetto decimo titolo mondiale che insegue ostinatamente ormai da anni. Lui, lo sappiamo, più che nei collaudi si esprime al massimo solo in gara e anche in Qatar ha avuto numerose occasioni di dimostrarlo: nel suo palmares figurano quattro vittorie (2005, 2006, 2010 e 2015), altrettanti secondi posti (2007, 2009, 2013 e 2014) e un quarto posto l'anno passato, che lo portò ad un soffio dal podio: «La nostra moto è migliorata molto nel corso dell'inverno – si dice ottimista il numero 46 – e, anche se non siamo ancora a posto, lavoreremo sodo nei prossimi giorni per essere pronti all'inizio della prima gara della stagione. Vedremo come saranno le condizioni meteo e poi cercheremo di trovare il miglior assetto possibile. Sono fiducioso che, insieme con il team, saremo pronti per domenica».

La prima di Vinales

Il suo nuovo compagno di squadra, Maverick Vinales, al contrario non ha mai brillato in questo appuntamento (il suo miglior risultato è un sesto posto nel 2015), ma negli ultimi test, come del resto già su tutti gli altri circuiti, si è dimostrato il più veloce in assoluto. Un viatico perfetto per il suo debutto in Yamaha, dove è intenzionato a puntare al gradino più alto del podio: «Sono davvero contento di cominciare il primo Gran Premio, specialmente dopo che i test invernali sono stati così positivi per noi – ammette Top Gun – Sono davvero motivato a iniziare questa nuova era. Dopo questo incredibile pre-campionato, non vedo l'ora di iniziare finalmente a correre e lavorerò sodo durante i prossimi 18 GP. Sono molto curioso di vedere come la Yamaha risponderà in pista durante una gara e vedremo se riuscirò a dimostrarmi altrettanto forte quanto lo sono stato nei test. Sono emozionato!».

Rossi in azione nei test di Losail (© Michelin)

La squadra è carica

Suona la carica ai suoi due piloti anche il team manager Maio Meregalli: «Da mesi ci prepariamo a questa prima gara – dichiara – Il campionato promette di essere spettacolare, grazie ad una forte pattuglia di piloti e di costruttori che possono competere per la vittoria. E, dopo l'ultimo test qui a Losail di due settimane fa, siamo ancora più emozionati all'idea di cominciare. Maverick e Vale sono incredibilmente motivati e in gran forma fisica, perciò loro e i loro tecnici non vedono l'ora di partire. Come sempre, la prima gara della stagione ci dirà molto: sarà vitale cominciare bene il campionato e molto interessante capire dove ci troviamo nel testa a testa con i nostri avversari. Abbiamo già delle idee sul lavoro da fare nei primi giorni del weekend per prepararci alla gara. Confidiamo di poter regalare ai nostri tifosi un bello show!».