La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sul GP del Qatar

DOHA – Parte ufficialmente oggi la stagione 2017 di MotoGP, Moto2 e Moto3: con il GP del Qatar, inizia un nuovo anno da vivere attraverso 18 Gran Premi. Come l’atteso appuntamento nel deserto di Losail, a pochi chilometri da Doha: a partire da oggi pomeriggio, ci immergeremo nell’atmosfera dell’affascinante gara in notturna, che riporta tutti in pista dopo la lunga pausa invernale. Come da tradizione in Qatar, si parte con un giorno d’anticipo e si corre sotto le stelle. Apre la settimana di GP la conferenza stampa dei piloti di MotoGP, a partire dalle 15. Prove libere diluite nelle giornate di giovedì e venerdì, con le qualifiche in programma sabato (alle 16 la Moto3, alle 16.55 la Moto2 e alle 18.35 la MotoGP). Domenica apre la giornata la Moto3, con la gara al via alle 17. Semaforo verde alle 18.20 per la Moto2 e alle 20 per la MotoGP.

La pista

Il Losail International Circuit, che si estende per 5.400 metri, è situato nelle vicinanze di Doha, la capitale del Qatar. Il rettilineo principale ha una lunghezza di oltre un chilometro e il resto del tracciato è un mix di curve veloci e medie, compreso un paio di sinistre veloci. La pista fu inaugurata con il GP del Qatar nell’ottobre 2004; dal 2008 invece si corre nell’affascinante cornice notturna che ha trasformato la gara di apertura del campionato in una delle più spettacolari nel calendario MotoGP.

I dati

Giro più veloce: Lorenzo (Yamaha), 1:53.927 (170,0 km/h) – 2008

Record del circuito: Lorenzo (Yamaha), 1:54.927 (168,5 km/h) – 2016

Miglior pole: Lorenzo (Yamaha), 1:53.927 (170,0 km/h) – 2008

Velocità massima: Iannone (Ducati), 351,2 km/h – 2016

Lunghezza gara: 22 giri (118,4 km)

Curve: 16 (6 a sinistra, 10 a destra)

Inizio gara: 21 ora locale (20 italiane)

Il programma

Mercoledì 22 marzo

Ore 15: conferenza stampa piloti MotoGP

Giovedì 23 marzo

Ore 16: prove libere 1 Moto3

Ore 16:55: prove libere 1 Moto2

Ore 17:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 18:55: prove libere 2 Moto3

Ore 19:50: prove libere 2 Moto2

Venerdì 24 marzo

Ore 16: prove libere 2 MotoGP

Ore 17: prove libere 3 Moto3

Ore 17:55: prove libere 3 Moto2

Ore 18:55: prove libere 3 MotoGP

Sabato 25 marzo

Ore 16: qualifiche Moto3

Ore 16:55: qualifiche Moto2

Ore 17:55: prove libere 4 MotoGP

Ore 18:35: qualifiche MotoGP

Ore 20:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 26 marzo

Ore 14:50: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 17: gara Moto3

Ore 18:20: gara Moto2

Ore 20: gara MotoGP