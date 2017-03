La Ferrari alla mitica 12 Ore di Sebring con due macchine (e Giancarlo Fisichella)

SEBRING – A pochi giorni dall’inizio delle celebrazioni per i 70 anni la Ferrari è in pista in una delle gare classiche del motorsport americano, la 12 Ore di Sebring, una delle corse più massacranti per i mezzi e più faticose per i piloti coinvolti. Due le Ferrari in pista, con ambizioni concrete di poter far bene nella classica della Florida nelle due classi riservate alle vetture Gt, la Gtlm e la Gtd, in cui sono impegnate la 488 Gte e la 488 Gt3. Nella classe Gt-Le Mans la vettura numero 62 del team Risi Competizione sarà nuovamente in lotta per la vittoria dopo il terzo posto, a meno di tre secondi dai vincitori, ottenuto nella 24 Ore di Daytona. L’equipaggio al volante non è cambiato: i titolari Giancarlo Fisichella e Toni Vilander più l’aiuto per le corse monumento James Calado, che fra un mese inizierà il proprio impegno principale: il World Endurance Championship con la 488 Gte del team Af Corse. Risi Competizione ha un’ottima tradizione a Sebring avendo conquistato la vittoria nel 2007, 2009 e 2010. Gara speciale anche per la Scuderia Corsa che un anno fa bagnò con la vittoria il debutto assoluto in pista della 488 Gt3. A guidarla saranno i campioni in carica 2016, Christina Nielsen e Alessandro Balzan, cui si aggiungerà l’esperto italiano Matteo Cressoni. Il trio è inserito nella cinquina dei potenziali vincitori, anche se fare pronostici a Sebring è molto pericoloso, perché la gara è davvero durissima. Da sempre, infatti, si dice che se una vettura sopravvive alla 12 Ore di Sebring, con il suo asfalto sconnesso che mette a dura prova tutta la meccanica, significa che è pronta per la 24 Ore di Le Mans.

La pista e il programma

La Ferrari a Sebring ha una tradizione ottima. È, come detto, il costruttore campione in carica della classe Gtd mentre le vittorie complessive della casa di Maranello, tra assolute e di classe, sono 34. La prima arrivò nel 1953 grazie ad Ed Lunken e Charles Hassan al volante di una 166 Mm. Il tracciato è ricavato su un’area che durante la seconda guerra mondiale era una base di addestramento dell’esercito ed è, come detto, celebre per il proprio asfalto sconnesso e difficile da gestire. L’attività in pista ha preso il via il mercoledì con le prime prove libere. La corsa è in programma sabato alle 10:40 locali (16:40 italiane) con la conclusione prevista allo scoccare della dodicesima ora.