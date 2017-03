Nuova Mercedes Classe E Coupé, sportiva ed elegante

ROMA – Proporzioni da vera coupé, limpida sensualità del design e comfort nei lunghi viaggi per quattro persone: la nuova Classe E Coupé concilia la bellezza e le qualità tipiche di una Gran Turismo con la tecnica di ultima generazione. Allo stesso tempo vanta l'intelligenza dei modelli della Classe E, come dimostrano l'integrazione smartphone completa, la plancia con display widescreen e i nuovissimi sistemi di assistenza alla guida, che consentono anche la guida parzialmente automatizzata. Motori potenti con emissioni contenute e assetti confortevoli con sistema di sospensioni selettive assicurano sportività e agilità. Dopo la berlina per il business più intelligente al mondo, la station-wagon e la all-terrain, la fortunata famiglia di modelli della Classe E si arricchisce ora di un modello coupé. Basato tecnicamente sulla berlina, questo coupé sportivo ed esclusivo segna un ulteriore passo avanti nell'evoluzione del linguaggio formale di Mercedes-Benz. Con le sue proporzioni perfette mostra un design pulito, fatto di superfici ampie, linee essenziali e forme sensuali. Il linguaggio formale minimalista, definibile come hot and cool, esprime bellezza ed eleganza e mette in risalto la personalità sportiva e raffinata del coupé. Il frontale pronunciato con la mascherina sportiva in posizione ribassata e la Stella centrale, il cofano motore lungo con powerdome, la parte superiore della vettura piatta e arretrata e la coda dalle forme muscolose sono gli stilemi tipici dei coupé firmati Mercedes-Benz. I quattro finestrini laterali senza cornice, completamente abbassabili, e l'assenza di un montante centrale continuo e visibile accentuano l'impressione di dinamismo. Con queste linee chiare il design del coupé esprime allo stesso tempo prestigio e stile.

Debutto internazionale per la funzione di benvenuto delle luci posteriori

Altrettanto tipiche dei coupé Mercedes-Benz sono le luci posteriori a Led sdoppiate dalla forma molto piatta, in cui debutta a livello mondiale la funzione di benvenuto, in abbinamento ai fari Multibeam Led. All'apertura della vettura i Led delle luci di posizione posteriori si accendono in successione, partendo dal centro verso l'esterno. Alla chiusura della vettura la sequenza di illuminazione è invertita. Entrambi gli scenari sono abbinati anche a una funzione di amplificazione e di attenuazione. Questa scenografia delle luci di posizione posteriori saluta il guidatore all'arrivo e alla partenza analogamente alla nota funzione di benvenuto mediante fibre ottiche blu dei fari anteriori. Inoltre, grazie a un innovativo effetto cristallo, le luci posteriori creano un gioco di luci brillante che ricorda i propulsori dei jet.