Lexus Lc Hybrid, arriva la prima coupé ibrida ad alte prestazioni

ROMA – Fresca vincitrice del premio Production Car Design of the Year, e prodotta nella fabbrica di Motomachi che ha visto nascere le 500 celeberrime Lexus Lfa, la nuova Lexus Lc Hybrid incarna perfettamente la nuova direzione del brand verso la ricerca di performance uniche, con la massima attenzione alla cura del dettaglio ed al design, mantenendo sempre un passo avanti nella proposta di tecnologie innovative e straordinarie. La nuova Lexus Lc è destinata ai raffinati clienti di vere granturismo, auto dal grande piacere di guida e dal massimo confort a cui Lc Hybrid aggiunge due elementi assolutamente distintivi: un Dna 100% Hybrid caratterizzato da un motore 3.5l benzina abbinato al sistema ibrido in grado di erogare ben 359 Cv, e, perla prima volta sul mercato, il nuovissimo sistema Multistage, un vero cambio automatico a 4 rapporti meccanici che, abbinato al già noto e-Cvt, è in grado di simulare dieci rapporti con tempi di cambiata paragonabili ad un doppia frizione ma con innesti più dolci e progressivi. La nuova Lc Hybrid rappresenta per Lexus la massima espressione dei pilastri fondamentali che contribuiscono a caratterizzare l’esperienza di guida Lexus. Il design mozzafiato, l’avanzatissima tecnologia di bordo, le elevate performance e la maestria artigianale Takumi, trasformano qualsiasi prodotto Lexus, ed in particolare questa Lc Hybrid, in una vettura che anticipa e soddisfa i desideri di chi cerca di una vettura in grado di rispecchiare appieno la propria personalità. Le prenotazioni di Lc Hybrid sono appena state aperte e daranno la possibilità ai primi clienti di ricevere la vettura già da settembre, momento del lancio ufficiale in concessionaria.

Line up e prezzi

La nuova Lexus Lc Hybrid sarà proposta in due combinazioni: Luxury e Sport+. L’allestimento Luxury sarà caratterizzato da un livello di equipaggiamenti già molto ricco composto da: cerchi in lega in alluminio pressofuso da 20 pollici (245/45 R20 anteriori e 275/40 R20 posteriori); interni in pelle, disponibili in tre tonalità (nero, dark rose ed ocra); tetto panoramico Lexus premium navigation abbinato al display da 10,3 pollici; clima automatico bi-zona Lexus parking system (sensori anteriori e posteriori e telecamera posteriore); fari anteriori Tri-Led anteriori e Led posteriori Lexus safety system+; sospensioni Avs. La versione Sport+ aggiunge i seguenti equipaggiamenti: cerchi in lega in alluminio forgiato da 21 pollici (245/40 R21 anteriori e 275/35 R21 posteriori); interni in pelle ed alcantara disponibili in tre tonalità (nero, dark rose ed ocra); carbon pack (tetto, spoiler retraibile e battitacco in fibra di carbonio); quattro ruote sterzanti; differenziale autobloccante Torsen. Per quanto riguarda i prezzi di listino, la versione Luxury sarà proposta a 105.500 euro, mentre la versione Sport+ avrà un listino di 115.500 euro.