Mercedes Gla, cambia faccia il Suv compatto della Stella

ROMA – Rinnovato nel design, più ricco negli interni e nell’offerta di motori, il nuovo Gla cresce anche in altezza. Queste novità rendono il Suv compatto molto più incisivo grazie a un linguaggio formale più definito. Il modello di punta della serie è rappresentato dalla Mercedes-Amg Gla 45 4Matic, disponibile anche nella ancor ricca ed esclusiva Yellow Art Edition. Il nuovo Suv compatto della Stella è già disponibile con prezzi che partono da 30.140 euro per Gla 180. Il modello di punta, Gla 45 4Matic è offerto a 63.550 euro. Già dal suo debutto, nel 2013, Gla ha subito riscosso un grande successo nel segmento di riferimento dei Suv compatti. La nuova generazione si distingue per il linguaggio formale sportivo e dinamico, la maneggevolezza superiore e la ricca offerta di motorizzazioni, versioni ed elementi di personalizzazione. Gla è particolarmente apprezzato in tutto il mondo, dalla Cina agli Usa, in Germania, Gran Bretagna e Italia.

Quanti crossover

Con ben sette gamme (Gla, Glc, Glc Coupé, Gle, Gle Coupé, Gls e G), Mercedes-Benz vanta la famiglia Suv più ampia tra i costruttori premium europei, in grado di soddisfare ogni singola esigenza di mobilità dei propri clienti. Un’offerta particolarmente ricca che trova nel nuovo Gla l’ideale ambasciatore: nessun marchio della concorrenza offre, infatti, una scelta di motori così ampia nel suo segmento, da Gla 180d da 80 kW (109 Cv) e un valore di CO2 di 103 g/km, fino alla Mercedes-AMG Gla 45 4Matic da 280 kW (381 Cv). La struttura particolarmente rigida della carrozzeria crea una base affidabile per un ampio range di potenza. Gla è l’unico modello del segmento ad offrire innovativi elementi per il comfort e la sicurezza, come la telecamera a 360 gradi o il sistema Hands-Free Access. Una novità nella gamma di motorizzazioni è rappresentata dalla Gla 220 4Matic. Con una potenza di 135 kW (184 Cv) e una coppia di 300 Nm, colma la lacuna presente tra i due modelli a benzina da 115 kW (156 Cv) e da 155 kW (211 Cv). Il nuovo Gla è già disponibile con prezzi che partono da 30.140 euro per Gla 180. Il modello di punta Mercedes-AMG Gla 45 4Matic è offerto a 63.550 euro.