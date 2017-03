Yamaha e Ducati testa a testa nell'ultima giornata di prove in Qatar

DOHA – Sarà probabilmente lotta a due tra Yamaha e Ducati per la vittoria del Gran Premio inaugurale della stagione 2017 di MotoGP, in Qatar. L'ultima giornata dei test pre-campionato ha confermato che la Rossa di Borgo Panigale, sulla carta favorita sui lunghi rettilinei del circuito di Losail, ha trovato pane per i suoi denti. Maverick Vinales si è infatti ripreso il comando delle prove, con un tempo di 1:54.330 che abbassa ulteriormente il suo limite stabilito sabato, mentre le due Desmosedici di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono piazzate alle sue spalle, ma staccate complessivamente di meno di due decimi: praticamente nulla. Alle loro spalle, le moto satellite di Alvaro Bautista e Jonas Folger confermano l'ottima competitività di Ducati e di Yamaha su questa pista. Insegue la Honda, con Dani Pedrosa sesto e Marc Marquez ottavo (in mezzo a loro l'altra M1 privata di Johann Zarco). Ma per il campione del mondo in carica, che oggi ha accusato ben sei decimi di distacco, è stata una giornata negativa, con ben tre cadute in successione quando si è avventurato a provare una nuova carena. Attardato anche Valentino Rossi, che dopo il balzo di ieri che lo ha riportato tra i primi, nella giornata di oggi dedicata da tutti alle simulazioni di gara ha messo in mostra un passo ancora da migliorare, chiudendo nono a otto decimi dal suo compagno di squadra. E ora i test sono ufficialmente conclusi: la prossima volta in cui le moto metteranno le ruote in pista sarà per il primo weekend di gara del Mondiale.