Aerodinamica shock: sulla Ducati compaiono le orecchie da elefante

DOHA – Era la novità tecnica più attesa di questi test pre-campionato a Losail. E, in effetti, non ha deluso le aspettative. Gli occhi di tutto il paddock nel sabato qatariota sono stati puntati sulla Ducati, che ha portato al debutto la sua nuova carena, dalle forme inedite. Non si tratta infatti di una semplice doppia pancia con le alette nascoste, come quella che hanno sperimentato la maggior parte delle squadre nelle settimane passate. Il direttore generale di Borgo Panigale, Gigi Dall'Igna, si è spinto addirittura oltre con la sperimentazione: ai lati del muso della moto sono infatti comparse due grosse orecchie da elefante, con una triplice presa d'aria. Una soluzione indubbiamente discutibile sul piano estetico, ma che conferma la Rossa all'avanguardia dello sviluppo aerodinamico, come già era avvenuto con le ali che proprio lei aveva introdotto negli anni scorsi in MotoGP e che poi sono state proibite dal regolamento. Il primo a farlo esordire in pista, intorno alle ore 18:30 locali di oggi, è stato Andrea Dovizioso, ma solo i risultati di queste ultime due giornate ci diranno se questo nuovo ritrovato saprà dare effettivamente un vantaggio in termini di tempo. Intanto, però, la giornata di Jorge Lorenzo è già stata complicata da una caduta nelle ore precedenti, quando sul circuito sono scese delle gocce di pioggia: poche, essendo in mezzo al deserto, ma sufficienti comunque a rendere l'asfalto scivoloso e a trarre in inganno il campione maiorchino.

Andrea Dovizioso esce dal garage con la moto dalle nuove forme (© Diario Motori)