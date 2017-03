Questa è la miglior Ferrari: giro record per Sebastian Vettel

BARCELLONA – È durato solo ventiquattr'ore il momento nero della Rossa. Dopo l'incidente di ieri di Kimi Raikkonen che aveva frenato il lavoro della Ferrari, infatti, la SF70H si è riportata prontamente in testa alla classifica grazie ad un giro strepitoso firmato da Sebastian Vettel. Il quattro volte iridato ha fatto segnare il primato assoluto di questi test pre-campionato, fermando i cronometri sul tempo record della pista di 1:19.024. Il crono del campione tedesco è giunto grazie alle gomme ultrasoft, le più performanti in assoluto, al termine di una serie di simulazioni di qualifica in cui ha abbassato ulteriormente il suo limite, dando l'impressione di avere ancora degli ampi margini di miglioramento. Molto distante la Mercedes, che questa mattina schierava al volante Lewis Hamilton: a parità di pneumatici, infatti, il pilota anglo-caraibico non è riuscito ad avvicinarsi a meno di tre decimi dal Cavallino rampante. Terzo posto, sempre con le ultrasoft, per l'outsider Esteban Ocon su Force India, mentre la Red Bull non si è sbilanciata montando solo le gomme soft, con cui Daniel Ricciardo è giunto a 1.8 dalla vetta della classifica. Per la McLaren, invece, un'altra sessione travagliata: con al volante il debuttante Stoffel Vandoorne, la monoposto si è fermata due volte in pista, probabilmente a causa di nuovi guasti al solito motore Honda. Nonostante questo, grazie alle gomme ultrasoft, la gloriosa squadra inglese è riuscita a staccare il suo tempo migliore delle prove finora con un 1:21.348, comunque a ben 2.3 dalla Ferrari. I test riprendono nel pomeriggio.