Riscossa Mercedes: Bottas record. Si schianta la Ferrari di Raikkonen

BARCELLONA – La Ferrari sarà anche «la favorita», come ha confessato appena ieri (non senza qualche scetticismo) Lewis Hamilton, ma la corazzata Mercedes non è certo da meno. Lo ha dimostrato oggi Valtteri Bottas, che di turno in turno appare sempre più a suo agio con la sua nuova monoposto: nella seconda giornata della seconda settimana di test pre-campionato ha approfittato delle gomme supersoft per staccare il nuovo miglior tempo del circuito di Barcellona, un 1:19.310. A breve distanza da lui si è piazzato Felipe Massa, confermando le buone impressioni emerse ieri quando si era issato in testa alla classifica: con le più performanti ultrasoft ha infatti portato la sua Williams a poco più di un decimo dal pilota finlandese. Entrambi hanno fatto decisamente meglio dei rispettivi compagni di squadra: il giovane debuttante Lance Stroll è quinto, a oltre un secondo da Massa, mentre Lewis Hamilton nel pomeriggio non è andato oltre la sesta posizione, addirittura a 1.4 secondi da Bottas, ma avendo girato solo con le gomme soft e dunque senza andare in cerca del tempone.

Primo incidente per la Rossa

Il mercoledì catalano è stato invece il primo giorno dal bilancio decisamente negativo per la Ferrari: colpa di un incidente di Kimi Raikkonen, finito in testacoda e poi contro le barriere alla curva 3 quando la sessione pomeridiana era iniziata da poco meno di due ore. I danni riportati dal muso e dalla fiancata sinistra della sua SF70H gli hanno impedito di tornare in pista e dunque alla fine Iceman si è dovuto fermare ad appena 53 giri percorsi, il migliore in 1:20.406, dunque in terza posizione. Non malissimo, nonostante tutto: a parità di gomme soft, ha infatti rifilato comunque quasi tre decimi alla Mercedes di Hamilton, ma si è preso un secondo da Bottas che ha girato con pneumatici più veloci. Guai anche per la Red Bull, che ha dovuto parcheggiare alla curva 12 a venti minuti dalla fine delle prove, proprio mentre Max Verstappen stava terminando una simulazione di gara. In ogni caso, il giovane olandese è stato lo stakanovista di giornata, dall'alto dei suoi 102 giri percorsi, con un tempo stabilito al mattino che lo ha portato in quarta piazza, a una manciata di millesimi da Raikkonen. I test riprenderanno domani mattina alle 9.