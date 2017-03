Nissan Qashqai, il crossover leader festeggia dieci anni e si rinnova

GINEVRA – Nissan ha presentato in data odierna il nuovo crossover Qashqai, con una serie di novità che ne esaltano il carattere premium. Nuovo design esterno, nuovi interni di alta qualità, nuove tecnologie e migliori prestazioni di guida. Nissan Intelligent Mobility, nuovi passi avanti verso un futuro a zero emissioni e zero incidenti fatali. Nel corso del Fy2017 il nuovo Qashqai sarà dotato del sistema di guida autonoma ProPilot, che regola sterzo, accelerazione e frenata per l’uso in autostrada su corsia singola, offrendo ai clienti ancora più sicurezza, controllo e libertà alla guida sia in condizioni di traffico intenso sia ad alte velocità. Paul Willcox, presidente di Nissan in Europa, ha così commentato: «Abbiamo posto la visione Nissan Intelligent Mobility al centro della strategia di sviluppo dei nostri prodotti. Il nuovo Nissan Qashqai ne è la prova, che stabilisce nuovi standard nel segmento dei crossover».

Interni ed esterni

Un abitacolo con nuovo layout, nuovi materiali e tecnologia avanzata per esaltare il carattere premium della vettura e aumentarne l’appeal. Disponibile un nuovo allestimento top di gamma Tekna+, con nuovi sedili in nappa e trapuntature 3D sui pannelli centrali. Un’ulteriore novità è costituita dal volante multifunzione a D con inserti in cromo satinato. La pulsantiera a quattro direzioni per il controllo del display nel quadro strumenti garantisce un uso più facile e intuitivo, riducendo il tempo in cui il conducente distoglie gli occhi dalla strada. Il sistema di infotainment NissanConnect, con radio Dab digitale e navigatore satellitare, è dotato di nuova interfaccia utente. L’impianto audio Bose a 7 altoparlanti, disponibile come nuova opzione, offre un’esperienza d’ascolto più completa e personalizzabile. Nuovo design per gli esterni, ancora più esclusivi e dinamici, con frontale completamente rivisitato in cui spicca l’ultima griglia V motion Nissan. Nuovi gruppi ottici ridisegnati, con una nuova versione delle caratteristiche luci diurne a boomerang. Nuovi fari con sistema di inseguimento della traiettoria, per una guida notturna più sicura. Sul posteriore della vettura, l’inconfondibile design a «boomerang» si estende fino ad abbracciare l’intero faro, con un nuovo effetto a lente 3D. La gamma dei si arricchisce di due nuove tonalità: il Vivid Blue, come l’auto presentata durante la conferenza stampa, e il Chestnut Bronze.

Più sicurezza alla guida

Nissan Qashqai si è sempre distinto per comfort e piacere di guida e ora, grazie a una serie di miglioramenti alle sospensioni, agli ammortizzatori e allo sterzo meccanico, offre prestazioni e manovrabilità ancora migliori. Insonorizzazioni più efficaci e un lunotto più spesso riducono i rumori nell’abitacolo provenienti dal motore, da rotolamento e fruscio. Nuovi cerchi da 17, 18 e 19 pollici, tutti ancora più aerodinamici per ottimizzare l’efficienza. Qashqai mantiene un coefficiente di resistenza aerodinamica leader di categoria di 0,31 e si riconferma al primo posto nel segmento per emissioni C02, con soli 99 g/km nel caso del diesel dCi 1.5 da 110 Cv. Tutte queste innovazioni assicurano bassi costi di esercizio.

La nuova tecnologia Nissan Intelligent Mobility

Dal suo lancio nel 2007, Qashqai ha contribuito a diffondere la tecnologia Nissan Intelligent Driving, per una maggiore sicurezza e controllo. Con il nuovo Qashqai questo impegno nei confronti dei clienti si amplia ulteriormente. Il sistema di frenata d’emergenza intelligente viene potenziato con il riconoscimento pedoni. Per la prima volta viene reso disponibile sul Qashqai il sistema Rear Cross Traffic Alert, che riduce il rischio di collisione a bassa velocità durante le manovre in retromarcia in fase di uscita da un parcheggio. Rimangono presenti le tecnologie Traffic Sign Recognition, Driver Attention Alert, Intelligent Park Assist, Intelligent Around View Monitor, Blind Spot Warning e Lane Departure Warning. Qashqai ha sempre basato il proprio successo sul suo posizionamento come urban crossover, che unisce al meglio la praticità di un SUV, all’ingombro, l’accessibilità e i costi d’esercizio di una berlina. Le numerose modifiche che lo interessano si basano sulle opinioni dei clienti e puntano a consolidare il suo successo come crossover numero uno in Europa, con oltre 2,3 milioni di esemplari venduti dal lancio nel 2007.