Jeep Compass, il Suv compatto e pronto a tutto debutta a Ginevra

GINEVRA – La nuova Jeep Compass fa il suo debutto oggi nella regione Emea al Motor Show di Ginevra, offrendo una combinazione di caratteristiche uniche tra cui leggendarie capacità off-road 4x4 ai vertici della categoria, autentico e moderno design Jeep, eccellente dinamica su strada e una serie di tecnologie intuitive per la connettività e la sicurezza a bordo. Il nuovo modello si colloca nel segmento dei Suv compatti, un mercato estremamente importante e in crescita che conta già più di 6,3 milioni di veicoli l'anno a livello globale. Gli analisti prevedono che questo segmento, sempre a livello mondiale, possa crescere di circa il 20% pari a circa 7,5 milioni di esemplari entro il 2020. «In Europa, si prevede che questo segmento raggiungerà più di 2 milioni di esemplari nel 2020 – ha dichiarato Mike Manley, responsabile del marchio – Il nuovo modello offrirà ai nostri clienti una serie di caratteristiche uniche tra cui capacità off-road ai vertici della categoria, eccellente dinamica di guida, design distintivo del marchio Jeep, e avanzati contenuti tecnologici e di sicurezza; la Compass alzerà il livello del segmento dimostrando ulteriormente il nostro incessante impegno a far crescere il marchio Jeep in tutto il mondo. La nuova Compass rappresenta un tassello fondamentale per l'ampliamento della gamma Jeep».

Offerta completa di combinazioni

Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, la Compass è proposta con una motorizzazione benzina con due livelli di potenza e due diesel con tre livelli di potenze, per un totale di sei diverse combinazioni di motopropulsori e quattro diverse configurazioni: Sport, Longitude, Limited (l'allestimento top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie) e Trailhawk, che offre prestazioni 4x4 'Trail Rated' ai vertici della categoria grazie a specifiche dotazioni di serie studiate per i clienti che desiderano il massimo in termini di performance in fuoristrada. Inoltre per i liberi professionisti e il mondo delle flotte aziendali saranno disponibili specifiche offerte Business. «Con Compass il marchio Jeep completa l'offerta di modelli in Europa, andando così a coprire ogni sezione del segmento dei Suv e consolidando il successo del marchio nel mercato continentale – ha affermato Dante Zilli, responsabile per l'Europa – Compass porterà l'offerta del marchio ad un livello superiore, fornendo ai clienti europei una proposta unica in grado di garantire un'esperienza di guida sicura, confortevole e sempre connessa». La nuova Jeep Compass sarà disponibile presso gli showroom Jeep in Italia la prossima estate, a partire da 25 mila Euro, nell'allestimento d'ingresso Sport. Il primo tassello dell'arrivo della nuova Compass in Europa, a partire da domani, sarà la Opening edition, che offrirà la perfetta combinazione di carattere, design e tecnologia in una soluzione completa in termini di offerta finanziaria e dotazioni di serie. Infatti, da domani, 8 marzo, sarà possibile acquistare la nuova Jeep Compass Opening Edition in tutte le concessionarie Jeep in Italia, con un'offerta di lancio dedicata che prevede un finanziamento da 229 Euro al mese per 48 mesi con la garanzia Maximum care di 5 anni in omaggio.

Tecnologia intuitiva

Jeep Compass Opening Edition è equipaggiata con una dotazione di serie estremamente completa che comprende: Beats Audio System, Bluetooth con streaming audio, cerchi in lega da 18 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, cluster Tft a colori da 7 pollici, comandi audio al volante, fari fendinebbia, freno di stazionamento elettrico, Full Speed forward collision warning, Hill start assist, Lane Keep Assist, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, sedili posteriori abbattibili 40/20/40, sedili rivestiti in tessuto con inserti in pelle. Dal punto di vista dell'infotainment su Compass Opening Edition è di serie sistema di navigazione Uconnect con display touchscreen da 8,4 pollici con Apple CarPlay che consente agli utenti iPhone di accedere ad Apple Maps, Messaggi, telefono e Apple Music tramite i comandi vocali di Siri, e Android Auto che consente un accesso facile e sicuro ad applicazione come Google Maps e a Google Play Music. La dotazione si completa con un look esclusivo, grazie ai cerchi in lega da 18 pollici, Led nei gruppi ottici, i vetri oscurati, l'esclusiva modanatura cromata Dlo che avvolge non solo il profilo dei cristalli laterali ma anche la parte posteriore (una novità assoluta in termini di design introdotta da Jeep) e la vernice metallizzata, che nella Opening Edition sarà inclusa nel prezzo. Le vernici disponibili sono il Diamond Black, il Granite Crystal ed il Pearl White, con la possibilità di avere il tetto nero come optional su queste ultime due.

La gamma di motori

Completezza che tocca l'apice anche nella motorizzazione. Jeep Compass Opening Edition sarà equipaggiata con il sofisticato ed efficiente propulsore 2.0 Multijet 140 Cv 4Wd dotato di cambio automatico a 9 marce, in grado di garantire un'eccellente dinamica di guida su strada e le rinomate prestazioni off-road al top della categoria. Per i clienti impazienti di conoscere da vicino la nuova Jeep Compass prima del suo arrivo negli showroom, il marchio introdurrà nelle concessionarie un'innovativa esperienza basata su Tango, la tecnologia per la realtà aumentata con smartphone di Google. Questa applicazione di facile utilizzo, sviluppata in collaborazione con Google, Lenovo e Accenture, consentirà ai clienti di scoprire e interagire virtualmente con la nuova Compass.