Zampata di Felipe Massa, Ferrari ancora davanti alla Mercedes

BARCELLONA – Alla ripresa dei test pre-campionato della Formula 1 a Barcellona, la prima gloria è per Felipe Massa. L'ex ferrarista, convinto durante l'inverno dalla Williams a fare marcia indietro sui suoi iniziali propositi di ritiro, ha infatti sfruttato al meglio le gomme supersoft al mattino staccando un crono di 1:19.726, rimasto imbattuto per tutto il resto della giornata. Seconda piazza, sempre frutto di un giro secco (ma questo addirittura con le più performanti gomme supersoft) per Daniel Ricciardo, che ha portato la sua Red Bull a poco meno di due decimi dalla vetta. Ma i top team non si sono spesi alla ricerca del tempo da qualifica, concentrandosi invece sulle lunghe simulazioni di gara. E su questo fronte, quello che ci interessa di più, la Ferrari è riuscita di nuovo a stare davanti alla Mercedes.

Ferrari veloce e affidabile

Il tempo di 1:20.456 staccato da Lewis Hamilton, che ha girato solo al mattino prima di riportare una rottura sul fondo della sua monoposto, è stato infatti battuto nelle ore successive da Sebastian Vettel, più veloce di tutti al pomeriggio, di oltre mezzo secondo a parità di gomme soft (1:19.906 il riscontro cronometrico del tedesco, ad appena sei millesimi dalla Red Bull). Il quattro volte iridato, oltretutto, ha ricevuto anche un'ulteriore conferma dell'affidabilità della sua nuova SF70H, riuscendo a percorrere durante la giornata la bellezza di 168 giri, il maggior numero in assoluto a pari merito con Massa. L'altro pilota della Mercedes, Valtteri Bottas, si è invece fermato al quinto posto, a quattro decimi dal suo compagno di squadra e a oltre un secondo dalla Rossa. Ce n'è abbastanza per strappare un sorriso perfino ad un cauto Vettel: «Non sappiamo a che punto siamo, è ancora troppo presto – ha commentato durante la pausa pranzo ai microfoni di Sky Sport – Dai test per ora sembra tutto a posto, ma dobbiamo ancora lavorare molto. È bello sapere che tante persone ci sostengono, ne abbiamo bisogno, ma abbiamo ancora tanto lavoro davanti e facciamo un passo alla volta».

Il tifo di Marchionne

A seguire le prove, seppure a distanza, dal Salone dell'auto di Ginevra inaugurato oggi, c'era anche il presidente Sergio Marchionne, che ha dato un'ulteriore spinta ai suoi ragazzi: «Sono nove anni che non vinciamo, questo sarebbe il decimo. Finirà. Non possiamo continuare a farci rompere il muso, c'è ancora spazio per correggere i problemi. Dobbiamo tornare a essere imbattibili come quando c'era Schumacher. Dobbiamo tornare a essere quel tipo di scuderia, ci stiamo lavorando. La nuova macchina è affidabile, credibile, ha girato più delle altre in pista. È un passo avanti enorme».