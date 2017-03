Dalla pista alla strada: la nuova Porsche 911 Gt3 è una vera auto da corsa

STOCCARDA – La Porsche 911 Gt3 offre performance paragonabili a quelle delle vetture impiegate nel motorsport, una struttura leggera rigorosa e un'esperienza di guida diretta. Nella nuova generazione della più radicale tra le 911, il legame tra la guida quotidiana e quella in pista è ancora più forte. Il cuore di quest'ultima versione della vettura sportiva è un motore boxer a quattro litri. Il motore aspirato a regime elevato con 368 kW (500 Cv) è praticamente invariato rispetto a quello della vettura da corsa di razza 911 Gt3 Cup. Il telaio ridisegnato con asse posteriore sterzante e struttura rigorosamente leggera sono concepiti per convertire la potenza del motore in dinamica di guida elevata. Sviluppata sullo stesso circuito di prova e sulla stessa linea di produzione delle auto da corsa, la tecnologia Motorsport Porsche si è espressa nuovamente in una vettura sportiva per impiego su strada. La maggior parte dei piloti Porsche Gt ama effettuare qualche giro in pista con la propria vettura sportiva: è lì che la nuova 911 Gt3 dà il meglio di sé, grazie al rapporto peso-potenza di 3,88 kg/kW (2,86 kg/Cv). Con il cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung a sette rapporti, di serie, appositamente studiato per la GT, la due posti pesa 1.430 kg a serbatoio pieno, può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 318 km/h. Per chi ama la guida allo stato puro, la 911 Gt3 è disponibile con cambio manuale a sei marce per effettuare lo sprint da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

Veloce in curva, stabile su rettilineo

Il telaio della nuova 911 Gt3 sfrutta l'esperienza Porsche maturata nelle competizioni ed è stato messo a punto per ottenere una migliore dinamica di guida. La nuova vettura due posti è ribassata di circa 25 mm rispetto alla 911 Carrera S. Oltre ad un design di base ulteriormente perfezionato, il telaio possiede una maggiore maneggevolezza, resa possibile in gran parte dall'asse posteriore sterzante. A seconda della velocità, sterza nella direzione contraria o uguale a quella delle ruote anteriori, migliorando l'agilità e la stabilità della vettura. Il sistema supporti motore attivi e il differenziale posteriore autobloccante migliorano ulteriormente la dinamica di guida della vettura. Esteticamente, la 911 Gt3 non lascia dubbi. L'importante alettone posteriore in carbonio sottolinea il significato che rivestono i requisiti aerodinamici nella vettura. Il frontale leggero e lo spoiler anteriore sono stati ottimizzati per migliorare ulteriormente il flusso dell'aria. L'ottimizzazione aerodinamica è evidente anche nel leggero paraurti posteriore con aperture per l'aria di scarico e nel nuovo diffusore.

L'esperienza di un'ottima dinamica di guida

L'abitacolo della nuova vettura sportiva ad alte prestazioni è concepito su misura per l'esperienza di guida della 911 Gt3. Il volante sportivo Gt con diametro di 360 mm è stato ripreso dalla 918 Spyder. Il guidatore e il passeggero sperimentano la dinamica di guida accomodati sui sedili sportivi Plus con fianchi pronunciati e regolazione longitudinale meccanica. L'altezza del sedile e l'inclinazione dello schienale sono regolabili elettricamente. Poiché la 911 Gt3 è tradizionalmente una due posti, gli alloggiamenti dei sedili posteriori sono coperti. Per la 911 Gt3, Porsche offre tre versioni di sedili: sedili sportivi adattivi Plus con tutte le funzioni del sedile (18 vie) regolabili elettricamente; sedili sportivi a guscio con schienali reclinabili, airbag integrato per il torace e regolazione longitudinale manuale e infine, sedili a guscio leggeri in materiale sintetico rinforzato con fibra di carbonio e carbonio a vista. Oltre al Porsche Communication Management, incluso modulo di navigazione online con informazioni sul traffico in tempo reale, la dotazione di serie comprende anche il modulo Connect Plus e l'app Porsche Track Precision che consente ai piloti della 911 Gt3 la visualizzazione, registrazione e analisi dettagliata dei dati di guida sullo smartphone. La 911 Gt3 può essere ordinata da ora. Il lancio sul mercato italiano è previsto a partire da metà giugno. I prezzi per la nuova 911 ad alte prestazioni partono da 157.580 Euro (inclusi equipaggiamenti specifici per ogni Paese e Iva).