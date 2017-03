Volvo Xc60, presentato al Salone di Ginevra il nuovo Suv di lusso

GINEVRA – Volvo Cars, la casa automobilistica costruttrice di vetture di lusso, ha presentato oggi al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra il suo attesissimo Suv di lusso, la nuova Xc60. Il nuovo modello va a sostituire l’Xc60 originale, un’auto di grande successo che nei nove anni di vita è diventato il Suv di lusso di taglia media più venduto in Europa, con un totale di quasi un milione di esemplari consegnati a livello globale. Oggi l’Xc60 rappresenta circa il 30% del fatturato globale complessivo di Volvo. «Vantiamo una grande tradizione in materia di progettazione di Suv eleganti e dinamici in grado di offrire il meglio in fatto di tecnologie avanzate. La nuova Xc60 non farà eccezione a questa regola. È l’automobile perfetta per chi ama uno stile di vita attivo e rappresenta il passo successivo del nostro programma d trasformazione», ha dichiarato Håkan Samuelsson, presidente e amministratore delegato di Volvo Car Group.

Confort ottimizzato e nuove tecnologie di sicurezza

La nuova Xc60, una delle vetture più sicure mai prodotte, è dotata di numerosissime tecnologie avanzate. La funzione di assistenza alla sterzata Steer Assist è stata aggiunta al rivoluzionario sistema City Safety. Un nuovo dispositivo di sicurezza denominato Oncoming Lane Mitigation utilizza l’assistenza al controllo dello sterzo per ridurre il rischio e gli effetti delle collisioni frontali, mentre il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco di Volvo si serve ora della funzionalità Steer Assist per ridurre il rischio di impatto in fase di cambio di corsia. «Ci siamo sforzati di realizzare un’auto che possa risultare confortevole da tutti i punti di vista, dalla seduta che consente una perfetta visibilità della strada, all’abitacolo progettato con gusto e accogliente, per arrivare alla dinamica di marcia sicura, ispirata e affidabile – ha commentato Henrik Green, vice presidente senior di prodotto e qualità presso Volvo Car Group – Abbiamo cercato in particolare di semplificare la vita ai nostri clienti, offrendo loro i migliori elementi di confort e quei servizi che consentono di affrontare la vita quotidiana con serenità». Il Pilot Assist, l’avanzato sistema semi-autonomo di assistenza alla guida di Volvo che è in grado di gestire lo sterzo e la frenata fino a una velocità di 130 km/h su strade dotate di segnaletica ben definita, è disponibile su richiesta sul nuovo Xc60.

Prestazioni

La nuova Xc60 monta il pluripremiato propulsore benzina ibrido plug-in di Volvo T8 Twin Engine, che si colloca in cima alla gamma delle motorizzazioni con i suoi 407 Cv di potenza e un’accelerazione da 0 a 100 Km in soli 5,3 secondi. «La gamma di motorizzazioni è ampia: la nuova Xc60 verrà lanciata con le unità diesel D4 da 190 Cv e D5 con tecnologia PowerPulse in grado di sviluppare 235 Cv di potenza. Abbiamo inoltre il motore benzina T5 da 254 Cv e il T6 che, con turbo e sovralimentatore, arriva a erogare 320 CV di potenza e 400 Nm di coppia motrice», ha aggiunto Henrik Green. Ma le brillanti prestazioni della nuova Xc60 non si fermano sotto al cofano. ll nuovo sistema di climatizzazione quadri-zona CleanZone elimina gli agenti inquinanti dannosi e le particelle provenienti dall’esterno per convogliare nell’abitacolo solo aria pulita a livelli scandinavi. Il sistema di infotainment con servizi connessi di Volvo Cars, Sensus, e la app Volvo On Call sono stati oggetto di un’ottimizzazione grafica per renderne più agevole l’utilizzo. Come per le vetture della Serie 90, anche per questo modello è disponibile la funzione di integrazione dello smartphone con CarPlay e Android Auto.

Profilo scolpito

«L’Xc60 è un Suv che non è stato concepito per guardare gli altri dall’alto in basso, ma per essere guidato. La carrozzeria vanta un profilo scolpito e atletico arricchito da un gusto raffinato e intramontabile. L’abitacolo è il risultato di un magistrale abbinamento di ottime soluzioni architettoniche, materiali belli da vedere e tecnologia d’avanguardia, il tutto perfettamente amalgamato. L’Xc60 offre una vera esperienza scandinava che farà sentire speciali i nostri clienti», ha concluso Thomas Ingenlath, vice presidente senior del design di Volvo Car Group. La nuova Xc60 entrerà in produzione verso metà aprile presso lo stabilimento di Volvo Cars di Torslanda, in Svezia.