Volkswagen Arteon, la nuova ammiraglia sorella maggiore della Passat

GINEVRA – La Volkswagen arricchisce la propria gamma di modelli proponendo una Gran Turismo all’avanguardia. La nuova Arteon ha un posizionamento superiore rispetto alla Passat e viene presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Ginevra (dal 9 al 19 marzo). Spiega Klaus Bischoff, responsabile del design della marca Volkswagen: «La Arteon coniuga gli elementi di design propri di una vettura sportiva tradizionale con l’eleganza e la spaziosità di una fastback. Una Gran Turismo business class all’avanguardia che conquista sia il cuore che la mente». La Arteon a cinque posti si propone, dunque, come alternativa all’avanguardia: un’auto per tutti coloro che prediligono una cinque porte fastback sportiva e pratica al tempo stesso, caratterizzata da forme armoniosamente plasmate e da tecnologie avanzate.

Proporzioni perfette

La nuova Arteon è stata realizzata sulla base del pianale modulare trasversale Mqb. Il termine trasversale indica che i motori sono montati trasversalmente nella parte anteriore, a vantaggio dello spazio. Tra i due assi si estende il lungo passo di 2.841 mm, mentre gli sbalzi della carrozzeria di questa fastback lunga 4.862 mm risultano corti e accattivanti. La Arteon è larga 1.871 mm e alta 1.427 mm. Il rapporto di queste dimensioni dà vita a proporzioni dinamiche. La Arteon, dinamismo superiore fatto ad automobile. Uno degli elementi di design di maggior spicco della carismatica Arteon è indubbiamente il frontale disegnato ex novo, il cui tratto distintivo è rappresentato dal cofano motore che si protende in avanti fino a congiungersi con i due parafanghi e dalla calandra che abbracciala vettura in tutta la sua larghezza. In questo insieme, fari con tecnologia Led e luci di marcia diurna (di serie) si fondono con i listelli trasversali cromati di calandra e cofano motore, dando così vita a un design del frontale all’altezza di un’autentica sportiva. Elementi di design squisitamente sportivi sono l’imponente zona della spalla a livello del posteriore, i parafanghi muscolosi e i passaruota maggiorati a incorniciare cerchi in lega leggera fino a 20 pollici. Tra gli assi si estende il profilo slanciato dell’abitacolo, ispirato, a sua volta, agli stilemi di un’autentica sportiva.

Innovativa e perfetta per l’uso quotidiano

Grazie al connubio di design all’avanguardia, carisma sportivo, elevata versatilità e generosa spaziosità, la Arteon interpreta in chiave inedita il concetto di Gran Turismo. Tra i punti di forza che la distinguono rispetto alle altre vetture del segmento figurano, in primis, eccellente spazio libero per le gambe nel vano posteriore e capacità del bagagliaio da 563 fino a 1.557 litri. Sotto l’aspetto puramente tecnico, la nuova Volkswagen si mette in luce proponendo motori altamente efficienti, trazione anteriore e trazione integrale nonché elementi di visualizzazione e di comando digitalizzati, tra cui spiccano Active Info Display (strumentazione completamente digitale e programmabile) di serie in Italia, head-up display e nuovo sistema di infotainment Discover Pro con schermo in vetro da 9,2 pollici e comandi gestuali. Sistemi di assistenza interattivi capaci di vedere in anticipo le situazioni. Gli innovativi sistemi di assistenza e comfort sono in perfetta sintonia con il concept all’avanguardia della Arteon, come dimostrano tre di queste inedite tecnologie: la regolazione automatica della distanza Acc di ultima generazione prende ora in considerazione anche i limiti di velocità relativi al percorso, adeguando automaticamente la velocità. Basandosi sui dati stradali forniti dal sistema Gps e di navigazione, le nuove luci di svolta dinamiche con regolazione predittiva sono in grado di rilevare l’imminente presenza di una curva e la illuminano prima ancora che il guidatore la affronti. L’Emergency Assist di seconda generazione garantisce maggiore sicurezza: se il guidatore dovesse perdere conoscenza per motivi di salute, il sistema di assistenza, oltre a frenare la vettura entro i limiti del sistema, provvede anche a sterzare dirigendosi verso la corsia più a destra, a condizione che i veicoli che seguono lo consentano.

Massima personalizzazione

A dispetto del carattere all’avanguardia, la Arteon viene offerta a prezzi accessibili. Parallelamente alla versione di accesso di alto livello (non prevista in Italia), la Gran Turismo viene proposta anche nelle due esclusive linee di allestimento Elegance ed R-Line. La configurazione di serie della Arteon Elegance è all’insegna dell’eleganza, mentre la Arteon R-Line presenta un’impronta ancora più sportiva, una peculiarità di tutti i modelli R-Line firmati Volkswagen. Sulla base dei diversi equipaggiamenti è possibile personalizzare ulteriormente questo modello in stile fastback. Tra le dotazioni disponibili a richiesta figurano tetto panoramico scorrevole sollevabile, sedili anteriori con funzione massaggio, volante riscaldabile e rivestimenti in pelle nappa bicolore.

Motori con potenze fino a 280 Cv

La nuova Arteon debutterà sul mercato con una gamma composta da motori turbo a iniezione diretta, tutti quattro cilindri. I motori benzina Tsi, con potenze di 150, 190 e 280 Cv, non sono previsti per l’Italia dove la gamma sarà composta dai Turbodiesel Tdi 150 e 190 Cv e dal più performante biturbo 240 Cv. Tutti i motori possono essere abbinati a un cambio automatico a doppia frizione Dsg che, in particolare, sarà di serie su tutte le versioni italiane. Inoltre, il Tdi più potente, il biturbo 240 Cv, di serie ha anche la trazione integrale 4Motion. Per il Tdi 190 Cv è possibile la doppia opzione, trazione 4Motion o anteriore, mentre il Tdo 150 Cv ha la sola trazione anteriore.