Al Salone di Ginevra l'anteprima mondiale del Mitsubishi Eclipse Cross

GINEVRA – Il Salone di Ginevra 2017 segna un punto di svolta per Mitsubishi Motors Corporation, che presenta in anteprima mondiale il nuovo Suv coupé compatto Eclipse Cross, considerato da Mitsubishi il capostipite di una nuova generazione di veicoli che permetterà il graduale riposizionamento del marchio, per assumere un ruolo sempre più decisivo nel mercato europeo dei Suv. Eclipse Cross sarà fondamentale per l’ampliamento della base clienti di Mitsubishi Motors, accanto ad Asx (oggi e domani) e Outlander (oggi e domani), delineando il nuovo orientamento del brand, basato sui cinque pilastri dello sviluppo prodotti: design, qualità costruttiva giapponese, dinamica di guida, configurazioni intelligenti, funzionalità innovative. Le vendite di Eclipse Cross inizieranno in Europa nell’ultimo trimestre del 2017 (il lancio è previsto per fine 2017-inizio 2018, a seconda del mercato) per poi proseguire in Giappone, Nord America, Australia e altre regioni.

(Fonte: uAskanews)