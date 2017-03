Peugeot compra Opel: nasce la nuova potenza europea dell'auto

PARIGI – General Motors e Groupe Psa annunciano oggi la conclusione di un accordo in base al quale la filiale Opel-Vauxhall di Gm e le operazioni europee di Gm Financial entreranno a far parte del gruppo Peugeot-Citroen nel quadro di una transazione che valorizza queste attività rispettivamente a 1,3 miliardi di euro e 0,9 miliardi di euro. Con l’ingresso di Opel-Vauxhall, che ha realizzato un fatturato di 17,7 miliardi di euro nel 2016, Psa diventerà il secondo costruttore automobilistico europeo, con una quota di mercato del 17%. La transazione permetterà a Groupe Psa di realizzare importanti economie di scala e di sviluppare sinergie nel settore degli acquisti, della produzione e della ricerca e sviluppo. «Siamo fieri di unire le nostre forze con quelle di Opel-Vauxhall e ci impegniamo a portare avanti lo sviluppo di questa grande azienda e ad accelerare il suo risanamento – ha dichiarato Carlos Tavares, presidente del direttorio di Psa – Rispettiamo tutti i risultati raggiunti dalle sue equipe talentuose e dai bei marchi Opel e Vauxhall e lo straordinario patrimonio dell’azienda. Contiamo di gestire Psa e Opel-Vauxhall capitalizzando sulle loro rispettive identità di marca. Poiché abbiamo già sviluppato insieme modelli vincenti per il mercato europeo, siamo convinti che Opel-Vauxhall sia il partner giusto. Per noi è il naturale prolungamento del nostro partenariato e siamo impazienti di mettere la marcia superiore. Siamo fiduciosi che ci sarà un’importante accelerazione del risanamento di Opel-Vauxhall con il nostro sostegno, nel rispetto degli impegni assunti da Gm con i dipendenti di Opel-Vauxhall».

Consolidamento delle aziende

Dovrebbero essere realizzate sinergie per 1,7 miliardi di euro all’anno entro il 2026 (di cui una parte significativa dovrebbe concretizzarsi entro il 2020) e dovrebbe contribuire ad accelerare il risanamento di Opel-Vauxhall. «Siamo felici di avere insieme, noi di Gm, i nostri colleghi di Opel-Vauxhall e Psa, una nuova occasione per migliorare la performance a lungo termine delle nostre rispettive aziende, facendo leva sul successo della nostra alleanza – ha dichiarato Mary T. Barra, presidente e amministratore delegato di Gm – Per Gm, questa rappresenta una nuova grande tappa nel piano attualmente realizzato per migliorare la nostra performance e accelerare la nostra dinamica. Trasformiamo la nostra società e raggiungiamo risultati record e sostenibili per i nostri azionisti, grazie all’allocazione disciplinata delle nostre risorse a favore degli investimenti più redditizi nel nostro core-business che è l’automobile, e nelle nuove tecnologie, che ci permettono di definire il futuro della mobilità individuale. Siamo convinti che questo nuovo capitolo permetterà di rafforzare ulteriormente Opel e Vauxhall nel lungo periodo e siamo contenti di potere contribuire al successo futuro e al potenziale di creazione di valore di Psa attraverso i nostri interessi economici comuni e una collaborazione continua sui progetti attuali, ma anche su altri entusiasmanti progetti futuri».