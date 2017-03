Smart al Salone di Ginevra con due modelli speciali

GINEVRA – A Ginevra Smart presenta due modelli speciali in anteprima mondiale: Smart Fortwo cabrio Brabus edition #2 e Smart Forfour crosstown edition. Realizzata su misura in base alle preferenze dei clienti e proposta in serie limitata, la Smart Brabus cabriolet avrà un prezzo pari a 28.565 Euro. Il modello speciale verniciato in cool silver con capote nella tonalità red sarà disponibile negli smart center a inizio primavera. La seconda chicca dello stand fieristico di Smart è la Smart Forfour crosstown edition. Gli speciali elementi applicati con protezione antincastro estetica e le pronunciate minigonne conferiscono a questo modello un look sportivo da crossover. La Forfour crosstown edition sarà disponibile in diverse tonalità degli esterni e le prime vetture saranno consegnate agli Smart center in autunno. Limitata a 50 esemplari, la Smart Fortwo cabrio Brabus edition #2 va ad arricchire la gamma di vetture Brabus a edizione limitata. La verniciatura classica degli esterni in cool silver con la scritta «Brabus edition #2» nell'alloggiamento triangolare in corrispondenza dei retrovisori esterni, completata dai nuovi cerchi in lega leggera «Monoblock VIII» Brabus da 16 pollici, verniciati in anthracite opaco e torniti con finitura a specchio, regala alla serie in edizione limitata un portamento elegante. Crea un contrasto la capote tritop in tessuto red. Lo stesso schema di colori viene ripreso nell'abitacolo della vettura con un allestimento in pelle tailor made cromaticamente abbinato. I pregiati sedili in pelle nella tonalità ruby red con impuntura a nido d'ape in red, la plancia portastrumenti, i pannelli centrali delle porte e il volante sportivo multifunzione in ruby red creano un insieme armonioso. Il look è completato dai tappetini in velluto Brabus. La Brabus edition#2 da 66 kW (90 CV) è alimentata da un motore turbo a tre cilindri, combinato con un cambio a doppia frizione a 6 marce twinamic (consumo di carburante ciclo combinato: 4,2 l/100 km. Emissioni di CO2 ciclo combinato: 97 g/km). Il modello speciale vanta un'ampia dotazione. Sono presenti di serie, tra gli altri, gli elementi elencati di seguito.

La Smart Forfour crosstown edition (© Smart)