Lancia Ypsilon Unyca, la serie speciale tutta al femminile

ROMA – Arriva la nuova Lancia Ypsilon Unyca, la serie speciale pronta a conquistare il pubblico femminile che desidera una vettura glamour, accessibile, pratica e moderna. È una vettura dal perfetto equilibrio tra raffinatezza casual e dinamismo, sviluppata sulla base dell'allestimento Silver. Offre di serie tutte le dotazioni fondamentali per il comfort e la sicurezza: quattro airbag, Esc con Hill Holder, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza e attacchi Isofix. Al lancio, il prezzo promozionale è di 10.050 euro sulla pronta consegna in caso di permuta o rottamazione, che diventano 9.050 euro in caso di finanziamento. Per chi restituisce la sua vecchia Ypsilon, un ulteriore vantaggio di 450 euro e un prezzo promozionale di 8.600 euro. Il pubblico potrà scoprirla da vicino durante il porte aperte dedicato alla Fashion City Car, previsto per il fine settimana dell'11 e 12 marzo.

Nuovi dettagli per un'anima trendy

La serie speciale Unyca si distingue nella gamma della Ypsilon offrendo uno stile ancora più personale grazie alle sue finiture estetiche dedicate, all'esterno e all'interno dell'abitacolo. Tra le livree della carrozzeria esordisce la nuova vernice pastello Blu Velvet, un colore anticonformista, che denota uno spirito artistico e creativo. Si tratta di una tonalità tra il blu e il viola che si ispira al Pulse Purple, un colore che in cromoterapia rappresenta il benessere. Sono disponibili altre tre colorazioni pastello, Rosso Argilla, Bianco Neve e Grigio Carrara e le metallizzate Grigio Pietra e Nero Vulcano. I dettagli esterni sono definiti da specifici materiali testurizzati sulla calandra e sull'inserto della griglia inferiore, sulle coppe ruota, sulle maniglie delle portiere e sulle calotte degli specchi retrovisori. L'eleganza informale e ricca di sostanza si esprime anche attraverso le due personalizzazioni disponibili: Blu Laser e Bianco Laser. La prima impreziosisce la vettura attraverso una grafica geometrica sul montante, il logo Y Blu Velvet sulle coppe ruota e il logo Ypsilon sul portellone posteriore contraddistinto da una finitura anch'essa Blu Velvet. Il Bianco Laser include il badge Y sul montante e il logo Ypsilon sul portellone: presentano entrambi una finitura grigia testurizzata. È grigio anche il logo Y sulle coppe ruota. Gli interni rappresentano una novità in termini di design e carattere urbano. Sono declinati anch'essi nelle due diverse caratterizzazioni Blu Laser e Bianco Laser, che differiscono per la tonalità della grafica geometrica stampata sulla parte centrale dei sedili, dove il look tecnologico trova la sua massima ispirazione. In entrambe le varianti, gli schienali presentano inediti inserti di colore grigio sfumato, i poggiatesta anteriori sono impreziositi al centro dal logo Y, il cruscotto e i pannelli delle portiere sono di colore grigio con effetto gommato soft touch. Lancia ha infine creato in collaborazione con Mopar un pacchetto che comprende la Radio Kenwood 210UI disponibile insieme alle cover per le chiavi che riprendono le personalizzazioni Blu Laser e Bianco Laser. La radio offre compatibilità con gli smartphone più diffusi, una grafica bianca abbinata agli interni della serie speciale, lettore Cd e porta Usb 2.0 per la lettura di file audio e la ricarica veloce dei device mobili.

Motori all'insegna del rispetto ambientale

La Ypsilon adotta la trazione anteriore e propulsori brillanti nelle prestazioni, ma contenuti nei consumi e rispettosi dell'ambiente, come dimostra l'omologazione Euro 6. Il cliente dell'esclusiva serie speciale Unyca potrà scegliere tra motorizzazioni a benzina, a gasolio ed ecoChic a doppia alimentazione. Nel dettaglio sono disponibili il 1.2 da 69 CV, lo 0.9 TwinAir Turbo da 85 CV abbinato al cambio robotizzato, il 1.3 Multijet II 95 CV, il 1.2 GPL/Benzina da 69 CV ed il bicilindrico 0.9 TwinAir Turbo Metano/Benzina da 80 CV che fa registrare basse emissioni pur garantendo prestazioni brillanti.