Raikkonen fa i complimenti alla sua Ferrari: «Bel lavoro, la macchina va»

BARCELLONA – Non si esalta, sorride meno di quanto non avesse fatto il suo compagno di squadra Sebastian Vettel ieri: ma in fondo c'era qualcuno nel paddock che si aspettasse davvero un atteggiamento diverso da uno che si è guadagnato il soprannome di Iceman? Anche Kimi Raikkonen, però, promuove la nuova Ferrari SF70H dopo averla provata per due dei primi quattro giorni di test pre-campionato a Barcellona: il martedì e il giovedì. Entrambi conclusi al primo posto, per quanto possano valere i tempi in questa fase di preparazione così prematura e interlocutoria. Ad aver convinto il campione finlandese, semmai, più che le prestazioni sul giro sono state le 201 tornate che è riuscito a compiere senza incontrare praticamente alcun problema di affidabilità. «Sono stati test normali, tutto è andato liscio – ha sobriamente commentato a fine giornata – Nessuna difficoltà e più o meno tutto come previsto. La partenza è stata buona, ma c'è dell'altro lavoro da fare la prossima settimana. Volevamo fare qualcosina di più qua e là, ma in soli quattro giorni non ci siamo riusciti. Dove finiremo, al momento non lo so dire: so solo che per ora va tutto bene».

Raikkonen in azione oggi sulla pista bagnata artificialmente (© Ferrari)

Bravi i tecnici

Se dunque Raikkonen non vuole ancora trarre conclusioni dal confronto con i diretti avversari, un primo bilancio lo può comunque tracciare riguardo al lavoro svolto dalla Scuderia nella progettazione e nello sviluppo della sua monoposto 2017. Ed è un bilancio positivo: «Quello che posso dire è che il team ha lavorato molto bene durante l’inverno – prosegue il finnico – Se poi questo possa bastare, per il momento non lo sappiamo. Non ho guardato quello che facevano le altre squadre e i tempi sul giro, in questa fase, non contano niente. La mia sensazione è che abbiamo imparato qualche lezione dallo scorso anno e che, finora, non ci sia da lamentarsi per come sono andate queste prove. Ma prima di Melbourne c’è un’altra settimana di test e abbiamo ancora tanto lavoro davanti a noi. Più o meno tutti gli anni si sa dove si vuole arrivare, ma a volte va tutto liscio e in altri anni meno».

Ok anche le nuove regole

Kimi si dice anche un fan del cambio di regolamento tecnico introdotto proprio in questa stagione: «Anno nuovo, macchina nuova e regole nuove. E proprio queste regole sono determinanti per il feeling che si ha alla guida, perché si va molto più forte di prima: una combinazione di pneumatici e vettura. Ovviamente la sensazione è diversa, il cambio è stato piuttosto grosso. C'è più aderenza e le macchine sono più veloci, più simili al passato, per questo mi piacciono».