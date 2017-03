Arriva in Italia a marzo la Nissan Leaf Black Edition, l'elettrica con stile

ROMA – Nissan annuncia l’avvio delle vendite in Italia della Leaf Black Edition basata sull’allestimento Acenta con un design all’avanguardia. Gli eleganti tratti distintivi degli esterni includono cerchi in lega neri da 16 pollici, fari Led, battitacchi illuminati, vetri oscurati, calotte degli specchietti retrovisori nere e spoiler al tetto posteriore nero. I tappetini dalle impunture blu conferiscono agli interni un tocco di classe. Nissan Leaf Black Edition offre di serie le più recenti e innovative tecnologie Nissan, tra cui l’avanzato sistema telematico NissanConnect Ev e l’Intelligent Around View Monitor intelligente. Coppia istantanea, guida e manovrabilità ottimizzate, telaio progettato espressamente per l’Europa: con questa edizione speciale di Leaf ogni viaggio si trasforma in un’esperienza unica, senza rinunciare a un’estetica di nuova concezione.

Avanguardia elettrica

Gareth Dunsmore, direttore veicoli elettrici di Nissan Europe, ha dichiarato: «La nuova Leaf Black Edition rappresenta l’impegno di Nissan nel rendere accessibili prodotti intelligenti e di qualità. Questa versione speciale combina lo stile dinamico all’innovativa tecnologia a zero emissioni di Nissan per garantire ai clienti una soluzione di mobilità integrata nel contesto urbano e sostenibile. In questo caso il design non pregiudica ma esalta una guida entusiasmante basata su soluzioni ingegneristiche di prima categoria, a dimostrazione del fatto che scegliere un’auto elettrica non equivale a scendere a compromessi». La versione speciale sarà in vendita al prezzo di 38.790 euro chiavi in mano, inclusa vernice metallizzata, per un periodo di tempo limitato, da marzo ad agosto 2017. I primi mille acquirenti europei riceveranno un hotspot WiFi gratuito in grado di collegare a bordo fino a otto dispositivi. Nissan è pioniere della mobilità 100% elettrica: già nel 2010 ha lanciato il primo veicolo elettrico al mondo destinato al mercato di massa, la Nissan Leaf. Da allora, i proprietari di Leaf in tutto il mondo hanno percorso oltre 3 miliardi di chilometri, evitando l’emissione di quasi 500 milioni di kg di CO2. Con oltre 250 mila unità in circolazione, Nissan Leaf si conferma il veicolo elettrico più venduto al mondo. Grazie alla batteria da 30 kWh, con autonomia fino a 250 km, oggi guidare un veicolo elettrico è un’esperienza pratica e piacevole.