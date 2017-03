DS 7 Crossback: il Suv secondo i parigini

ROMA – Immediatamente dopo l’annuncio del suo nuovo Suv, DS Automobiles propone in anteprima un’edizione limitata di lancio: DS 7 Crossback La Première. Gli appassionati, gli amanti delle ultime tendenze, o semplicemente i clienti che hanno finalmente trovato la loro vettura, potranno prenotare online questa versione unica ed esclusiva di DS 7 Crossback. Come per un abito di alta moda o per una creazione confezionata su misura, l’acquisto è riservato ai più audaci, e richede del tempo prima di poter utilizzare un oggetto altamente raffinato quanto tecnologico. «DS 7 Crossback dà il via alla seconda generazione dei modelli DS, Marchio da sempre all’avanguardia. Questo Suv internazionale, raffinato e tecnologico, esprime il savoir-faire alla francese, una combinazione di materiali pregiati, lavoro artigianale e innovazioni tecnologiche. I suoi equipaggiamenti innovativi garantiscono comfort di guida e prestazioni eccellenti», spiega Yves Bonnefont, direttore generale di DS Automobiles. Gli fa eco il direttore prodotto e sviluppo Eric Apode: «DS 7 Crossback conquisterà i pionieri, gli amanti delle ultime tendenze, gli sportivi e gli appassionati di arte, chi cerca un’esperienza automobilistica inedita ed emozioni uniche. Abbiamo creato una vettura che segnerà la sua epoca».

Una vista frontale del crossover compatto parigino (© Ds)

Un design carismatico

Carismatico, potente e seducente, DS 7 Crossback rivela al primo sguardo la sua personalità e l’elegante contrasto delle sue linee. Il frontale DS Wings, verticale ed elegante, esprime la raffinatezza ed il carisma della vettura. La forma esagonale della calandra profila un’inedita griglia sfaccettata come un diamante, con il monogramma DS al centro. Le due nervature centrali sottolineano le linee del cofano in alluminio enfatizzando il badge DS. Gli spigoli vivi dell’anteriore e del posteriore sottolineano la fiancata esaltando le linee scolpite di questo Suv. E nella parte posteriore il portellone è avvolgente. Sin dalla creazione del marchio, la firma DS è sempre stata oggetto di particolare attenzione. Quando si accende DS 7 Crossback, i moduli a Led dei gruppi ottici anteriori, i DS Active Led Vision, sfaccettati come gioielli, s’illuminano di viola e ruotano di 180°. Un effetto unico. Di giorno, la firma luminosa di DS, elemento identificativo per il marchio, è sottolineata dalle luci diurne, disposte verticalmente, disegnate come dei punti perla, abbinate agli indicatori di direzione a scorrimento. Anche i fari posteriori aggiungono incisività ed originalità alla firma luminosa di DS 7 Crossback. Con tecnologia 3D Full Led, sono realizzati con una lavorazione tridimensionale a forma di scaglie luminose, ispirate direttamente dallo stile innovativo dell’ultima concept car del marchio, DS E-Tense. Per realizzare questa inconfondibile firma luminosa, denominata DS 3D Rear Lights, i tecnici DS hanno utilizzato l’innovativa tecnologia a incisione a laser, garanzia di estrema precisione. L’avanguardia si ritrova anche all’interno, con due display di 12 pollici: un’offerta unica nel segmento. Il primo, in alta definizione, è una novità assoluta nell’universo concorrenziale dei Suv: semplifica la navigazione e gestisce l’interfaccia multimediale, tutte le funzioni DS Connect e il Mirror Screen. Il secondo, personalizzabile, è dedicato al quadro strumenti digitale.