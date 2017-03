Felipe Massa, altro che ritiro: «Non era ancora giunta l'ora di smettere»

BARCELLONA – Al termine della stagione scorsa Felipe Massa aveva annunciato il suo ritiro dal mondo della Formula 1, salvo poi ripensarci dopo l’offerta ricevuta dalla Williams. «È stato il ritiro più breve della storia della F1, però io sono ancora qui per un altro anno, felice e motivato, ricominciando tutto da zero con una macchina diversa», racconta il pilota brasiliano ai microfoni di Sky Sport, a margine della seconda giornata di test disputata ieri a Barcellona sulla pista di Montmelò. «Forse non era ancora giunta l’ora di smettere e quindi ho preso la decisione di continuare a fare quello che amo, cioè guidare e correre. Ho seguito il mio cuore ma anche la mia famiglia e i miei tifosi – continua Massa – Secondo me quest’anno ci saranno meno sorpassi, sarà molto più difficile seguire una macchina rispetto al passato. Le auto sono più larghe così come le gomme, ci sarà meno spazio, quindi sarà più difficile superare, ma magari ci saranno più contatti e questo potrebbe essere più interessante per gli appassionati». Per il pilota della Williams la Mercedes parte favorita anche quest’anno, anche se la Ferrari lo ha sorpreso: «La Mercedes è come sempre molto forte, la Ferrari ha iniziato bene, anche se non abbiamo ancora visto la Red Bull. Noi abbiamo passato una giornata interessante, non lontani dai primi. Tante squadre hanno evidenziato problemi di affidabilità, ma è ancora presto per dare giudizi importanti: dovremo prima attendere il via della stagione a Melbourne».

(Fonte: Askanews)