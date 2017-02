È il primo giorno, ma Hamilton canta già vittoria: «Mercedes 1000 volte meglio di tutti»

BARCELLONA – A Lewis Hamilton è bastata la prima giornata di test pre-campionato, conclusa con il miglior tempo, per convincersi di avere già mezzo Mondiale in tasca: «Prima di tutto, la gente ti vuole sempre pompare all'inizio della stagione. Secondo, siamo campioni del mondo, e terzo, la nostra macchina sembra mille volte meglio di quelle di tutti gli altri. Perciò ci aspettiamo di essere i favoriti: siamo ancora la squadra da battere, visto che siamo i campioni in carica». Che la modestia non fosse il suo forte, lo sapevamo, ma stavolta il tre volte iridato ha davvero esagerato: «La nostra macchina è una bestia, è molto migliorata rispetto allo scorso anno – prosegue – Si tratta di una versione rinforzata di quella che abbiamo avuto nelle scorse stagioni. La vettura è fantastica, le gomme fantastiche, così come il telaio. Speriamo che piaccia anche ai tifosi».

Hamilton parla con i giornalisti a fine giornata (© Mercedes)

Senza spingere

Insomma, tutti i dubbi della vigilia sul cambio di regolamento tecnico, che rischiava di rimescolare le carte in tavola e concedere agli avversari la possibilità di una rimonta nei confronti della corazzata tedesca, si sarebbero già dissolti come per magia, appena poggiato il sedere sull'ultima Freccia d'argento. Almeno, nella mente del pilota anglo-caraibico. Mentre tutti gli altri protagonisti annunciati del Mondiale si nascondono dietro alla naturale pretattica del debutto, invece, lui sembra essere riuscito prima di ogni altro a tirare le somme dei valori in campo. E pazienza se alle sue spalle, staccato di un solo decimo (e per giunta con gomme medie, contro le sue morbide) si è piazzato il ferrarista Sebastian Vettel: «Questo era solo il primo giorno, non abbiamo ancora fatto nessun lavoro sul bilanciamento – chiarisce Hamilton – Oggi volevamo solo controllare che tutti i sistemi funzionassero e che fossero affidabili. Ed è stata una giornata buona, positiva per il team, siamo riusciti a compiere molti giri e a raccogliere molte informazioni. Da domani inizieremo a migliorare la vettura». Non hanno ancora cercato il tempo sul giro, eppure Lewis è già sicuro di avere tra le mani la macchina migliore. Che dire, speriamo solo che non abbia ragione: altrimenti anche questa stagione potrebbe chiudersi prima ancora di iniziare...