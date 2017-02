Il primo giorno di Bottas da pilota Mercedes: «Soddisfazione enorme»

BARCELLONA – È stato il nuovo arrivato Valtteri Bottas, questa mattina, a portare al debutto in pista a Barcellona la Mercedes W08. «Guidare una Freccia d'argento è una soddisfazione enorme. Anche se giovedì a Silverstone (il giorno della presentazione, in cui la squadra ha approfittato dei 100 km concessi dal regolamento per le riprese promozionali, ndr) abbiamo fatto tanti giri, qui si parla di un vero e proprio test», racconta il pilota finlandese. Valtteri è soddisfatto di questo suo primo test: «L'inizio è stato buono perché abbiamo effettuato tanti giri e non c'è stato alcun problema. Ora l'obiettivo è percorrere tanti chilometri, ma nello stesso tempo stiamo provando delle soluzioni meccaniche e facendo tante serie di giri per trovare il miglior assetto. Questo è molto utile per me e per il team. Il lato positivo è che abbiamo compiuto più della distanza di una gara senza incontrare la minima problematica». Le prime impressioni del finnico riguardano le differenze introdotte dal nuovo regolamento tecnico: «La macchina è più grande e ha maggiore carico aerodinamico, ed essendo più pesante la velocità in curva è più alta. Fisicamente è più dura ma io sono preparato. Il suo comportamento è piuttosto diverso da quello della Williams che guidavo fino allo scorso anno». Bottas ha concluso la sua prima mattinata da pilota Mercedes al sesto posto assoluto, dopo aver percorso 79 giri, prima di passare il testimone al suo neo-compagno di squadra Lewis Hamilton nel pomeriggio.

(da fonte Askanews)