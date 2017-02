La Ferrari SF70H accende i motori: subito i primi giri di pista a Fiorano

MARANELLO – Il numero richiama i settant’anni di storia di quello che, nel mondo dell’automobile, è qualcosa di più di un marchio. Le lettere della sigla indicano semplicemente la Scuderia Ferrari e la propulsione ibrida (Hybrid). Il tricolore italiano è ben visibile sulla vela del cofano motore, con un look che richiama gli anni ‘70. La Ferrari SF70H destinata al Mondiale di Formula 1 ha mosso i primi passi oggi, sullo storico circuito di Fiorano, mettendo assieme nello stesso giorno presentazione, collaudo funzionale e riprese per le esigenze commerciali. I 56 mila pezzi che la compongono sono il frutto del lavoro e dell’impegno collettivo di oltre mille donne e uomini della Gestione sportiva, attraverso una gestazione durata dodici mesi. Una vettura anche visibilmente diversa dalle monoposto degli ultimi anni, perché diversi sono i contenuti regolamentari, che nel 2017 pongono l’accento soprattutto sull’incremento delle prestazioni.

La nuova monoposto rossa in azione (© Ferrari)

Chilometri di esordio

La saracinesca del box di Fiorano (allestito per l’occasione con un look tutto diverso) si è alzata alle 9:45, sotto gli occhi del presidente e amministratore delegato del Cavallino Sergio Marchionne, del team principal Maurizio Arrivabene, del direttore tecnico Mattia Binotto, dei piloti Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Antonio Giovinazzi, e di tutti i dipendenti che seguivano la presentazione dalla vicina sede di Maranello. Dopo la preparazione di routine, la monoposto è uscita dal box alle 11,20 ora italiana, equipaggiata con pneumatici dimostrativi destinati ai filming day, vale a dire con le stesse misure maggiorate delle gomme di quest’anno, ma mescole diverse. Una visione rara, quella di una monoposto dell’anno in corso sulla pista di casa della Ferrari: i regolamenti attuali non permettono più di svolgere prove nel corso della stagione, se non quelle collettive. Fanno eccezione, appunto, i 100 Km consentiti per la giornata promozionale, che Raikkonen prima e Vettel poi hanno sfruttato nel corso della giornata, dividendosi in parti uguali la distanza massima fissata dalle regole, nonostante la pioggia che ha ritardato alle 15:40 la prima uscita di Sebastian. A fine giornata, a tutti i dipendenti è stata data l’opportunità di vedere la SF70H da vicino, prima che la monoposto venisse imballata per essere spedita al Circuit de Catalunya, dove da lunedì 27 inizierà la prima di due sessioni di test invernali, della durata di quattro giorni ciascuna. Vettel ha in programma di guidare lunedì e mercoledì, Raikkonen si alternerà a lui martedì e giovedì. Le prove riprenderanno poi martedì 7 marzo.